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В Україні з'явилася товарна біржа, яку очолюють ексдепутати

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні з'явилася товарна біржа, яку очолюють ексдепутати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед вищого керівництва «Української торгової платформи» – ексчиновники Микола Бурмака та Роман Сторожев

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) видала ліцензію товарної біржі ТОВ «Українська торгова платформа». Про це йдеться на сайті Нацкомісії з цінних паперів.

Відповідне рішення регулятор ухвалив 10 серпня. Видана ліцензія товарної біржі стала третьою на ринку в Україні. Того ж дня «Українська торгова платформа» отримала ще й ліцензію на клірингову діяльність з визначення зобов'язань.

Згідно з інформацією на сайті «Української торговельної платформи», її біржову раду очолює ексчлен НКЦПФР і Нацкомфінпослуг (у 2022-2013 роках), ексглава Держслужби з питань захисту персональних даних (2013-2014 роки) Микола Бурмака.

Зазначається, що «Українська торгова платформа» заснована в листопаді 2022 року зі статутним капіталом 25 млн грн. Власником ТОВ «Українська торгова платформа» є президент асоціації «Надрокористувачі України» та ексголова Державної служби геології та надр України (з грудня 2013 по квітень 2014 року) Роман Сторожев.

«Українська торгова платформа» є організатором електронних біржових торгів з купівлі-продажу електроенергії, природного газу, нафтопродуктів і необробленої деревини. 100% біржі належить ТОВ «Центральна газо-нафтова компанія», у якій у Сторожева 99%, а ще 1% у Надії Петюренко, яка входить до біржової ради.

«У перспективі – проведення професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, укладення деривативних контрактів на товарних біржах і клірингової діяльності», – зазначає нова товарна біржа.

Як зазначається на сайті, «Українська торгова платформа» створена «об'єднанням досвідчених трейдерів із 20-річним досвідом, які стояли біля витоків створення напряму трейдерства в Україні, працювали над лібералізацією норм і правил біржової торгівлі, підвищенням довіри між постачальниками та споживачами».

Наразі ліцензію товарної біржі в Україні мають також «Українська енергетична біржа» (з кінця червня 2021 року) та «Українська універсальна біржа» (з кінця вересня 2021 року). Третю ліцензію мала «Українська міжбанківська валютна біржа», однак у травні 2022 року НКЦПФР зупинила її дію. Крім того, у серпні 2012 року регулятор відмовив ТОВ «Товарна біржа «Український хаб» у видачі ліцензії товарної біржі через невідповідність документів ліцензійним умовам та/або вимогам. Власником цього ТОВ на паритетних засадах виступали ТОВ «Центральна газо-нафтова компанія» Романа Сторожева і ТОВ «Вер-Тас» (Карлівка, Полтавська обл.) Олександра Марюхнича, який був директором державної Аграрної біржі.

Теги: депутат біржа

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