В Україні зростають ціни: Мінекономіки назвало причини

З липня по серпень ріст інфляції прискорився до 7,5%

Відсутність літньої дефляції цьогоріч загалом та в серпні зокрема зумовлена збігом у часі кількох інфляційних чинників

У серпні цього року споживчі ціни зросли на 0,6% за місяць. Так, від липня до серпня 2024 року інфляція прискорилася до 7,5% з 5,4%. Про це йдеться в моніторингу основних подій в економіці України від Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, відсутність літньої дефляції цьогоріч загалом та в серпні зокрема зумовлена збігом у часі кількох інфляційних чинників:

високого тиску на ціни виробників попереднього суттєвого подорожчання електроенергії, а також необхідність закупівлі або використання альтернативних джерел постачання електроенергії (наразі весь тиск з боку всіх «енергетичних» чинників пролонгується в часі);

відсутність надлишку сільгосппродукції на ринку, зокрема й через складні погодні умови;

значний дефіцит кадрів;

високий рівень небезпеки та невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій.

Водночас за даними Мінекономіки антиінфляційний компенсаційний вплив чинили:

мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги;

монетарна політика НБУ, що спрямована на забезпечення контролю за ситуацією на валютному ринку, а також збереження жорстких монетарних умов (позначилося передусім на непродовольчому ринку, де ціни переважно знижувалися);

дефляційні тенденції на світовому ринку палива (за даними Світового банку за серпень нафта марки Brent подешевшала на 5,2%), що попри очікуване підвищення акцизів сприяло відносній стабілізації цін на пальне.

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Нагадаємо, за останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує відновлюватися, а ціни – зростати. Загальною тенденцією стало зростання вартості оренди майже у всіх регіонах.

Як повідомлялося, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на $15,6 млрд.

До слова, згідно з уточненими даними Євростату, річна інфляція в єврозоні у липні зросла на 0,1 процентного пункту до 2,6% порівняно з червнем, а загалом щодо Європейського союзу (ЄС) – на 0,2 процентного пункту до 2,8%.