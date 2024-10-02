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Оренда житла в Україні: у яких містах найбільше зросли ціни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Оренда житла в Україні: у яких містах найбільше зросли ціни
Загальною тенденцією 2024 року стало зростання цін на оренду майже у всіх регіонах України
фото з відкритих джерел

Містом із найвищою вартістю оренди залишається Львів

За останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує відновлюватися, а ціни – зростати. Загальною тенденцією стало зростання вартості оренди майже у всіх регіонах Про це свідчать дані платформи OLX.

Аналітика охоплює всі обласні центри країни та базується на порівнянні даних станом на січень–серпень 2024 року. Загальною тенденцією стало зростання цін на оренду майже у всіх регіонах. Найбільш суттєве підвищення вартості оренди зафіксовано у:

  • Сумах, де ціни зросли на 37.5% – з 4 до 5,5 тис.
  • Полтаві – на 25% – з 8 до 10 тис.
  • Ужгороді – на 24.1% – з 14,5 до 18 тис. 
  • Івано-Франківську – 23,7% – з 10 до 12,4 тис.
  • Чернігові – на 19,9% – 5,7 до 6,9 тис.
  • Чернівцях – на 18,3% – з 9,3 до 11,1 тис. 
  • Кропивницькому – 16,7% – з 6 до 7 тис.

Містом із найвищою вартістю оренди залишається Львів. Так, із січня по серпень середня ціна підвищилась на 9% – з 15 146 до 16 515 грн. Київ займає другу сходинку за ціною на оренду однокімнатних квартир. Середня ціна оренди однокімнатної квартири у стлиці зросла з 12 923 до 15 000 грн (на 16.1%).

І хоча ціни на оренду зросли, попит, особливо влітку 2024 року, перевищив показники минулого року. Незмінними ціни залишились у Харкові – 4 тис., Запоріжжі – 5 тис. та Херсоні – 3 тис. грн, а найменша різниця зростання зафіксована у: 

  • Хмельницькому – на 5.5% –  з 9 до 9.5 тис.
  • Черкасах –  5,9% – з 8 до 9 тис.
  • Житомирі – 5,9% – з 8,5 до 9 тис. 
  • Дніпрі – 5,9% –  з 8,5 до 9 тис.
  • Одесі – 7% – з 7 до 7.5 тис. 
  • Рівному – 9,1% – з 11 до 12 тис.
  • Вінниці – 10% – з 10 до 11 тис.
  • Тернополі – 11% – 8,1 до 9 тис. 
  • Миколаєві –  11,1% – 4,5 до 5 тис.
  • Луцьку – 14,3% – 10,5 до 12 тис.

Загалом аналіз ринку оренди однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2024 року демонструє динамічний розвиток сектору з тенденцією до підвищення цін та зростання конкуренції серед орендарів. Таке підвищення цін повʼязане з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара, а також із сезонними змінами цін.

Нагадаємо, що уряд спростив деякі умови пільгової іпотеки «єОселя». Із 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше – від 10%

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Теги: оренда житло ціни квартира

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