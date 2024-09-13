Вартість огірків в Україні оновила семирічний рекорд

Наразі наразі тепличні огірки в Україні надходять у продаж за найвищими, як мінімум, за останні сім років цінами

На поточному тижні українські тепличні комбінати готові відвантажувати огірки за ціною 45-60 гривень/кг, що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Зазначається, що наразі тепличні огірки в Україні надходять у продаж за найвищими, як мінімум, за останні сім років цінами.

«За словами операторів ринку, підвищувальний ціновий тренд продиктований одразу кількома факторами. Перш за все, він є наслідком досить обмеженої пропозиції огірків на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту в продаж вже практично не надходить. Крім того, вибірки цієї продукції у тепличних комбінатах також помітно скоротилися через падіння середньодобових температур», – йдеться в повідомленні.

Наразі огірок в українських господарствах коштує в середньому вже у два рази дорожче, ніж рік тому.

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні продовжують зростати через високий попит з боку місцевих оптових компаній та роздрібних мереж. Цей ажіотаж додатково підігрівають чутки про нестачу якісної картоплі цього сезону.

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