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Вартість огірків в Україні оновила семирічний рекорд

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вартість огірків в Україні оновила семирічний рекорд
Вибірк огірків у тепличних комбінатах помітно скоротилися через падіння середньодобових температур
фото з відкритих джерел

Наразі наразі тепличні огірки в Україні надходять у продаж за найвищими, як мінімум, за останні сім років цінами

На поточному тижні українські тепличні комбінати готові відвантажувати огірки за ціною 45-60 гривень/кг, що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Зазначається, що наразі тепличні огірки в Україні надходять у продаж за найвищими, як мінімум, за останні сім років цінами.

«За словами операторів ринку, підвищувальний ціновий тренд продиктований одразу кількома факторами. Перш за все, він є наслідком досить обмеженої пропозиції огірків на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту в продаж вже практично не надходить. Крім того, вибірки цієї продукції у тепличних комбінатах також помітно скоротилися через падіння середньодобових температур», – йдеться в повідомленні.

Наразі огірок в українських господарствах коштує в середньому вже у два рази дорожче, ніж рік тому.

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні продовжують зростати через високий попит з боку місцевих оптових компаній та роздрібних мереж. Цей ажіотаж додатково підігрівають чутки про нестачу якісної картоплі цього сезону.  

Також портал Мінфін оприлюднив дані про зміну цін на курячі яйця та сало у вересні. Українці уважно стежать за вартістю продуктів, особливо тих, які є базовими в раціоні, таких як яйця та сало. Ціни на яйця продовжують зростати, що може вплинути на сімейний бюджет українців. Натомість ціна на сало залишається стабільною, що є позитивною новиною для любителів цього продукту.

До слова, в Україні є стійка тенденція до подорожчання помідорів. За даними аналітиків EastFruit, ціни на ці овочі зросли в середньому на 12% порівняно з кінцем минулого тижня і зараз коливаються в межах 40-55 грн/кг.

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Теги: продукти ціни їжа

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