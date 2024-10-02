Україна суттєво збільшила обсяги експорту: які товари вибилися в лідери

У третьому кварталі 2024-го експорт склав 28,2 млн т, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2023-го

У вересні почався сезон цукроваріння, за рахунок чого відновився експорт цукру

Із січня до вересня поточного року Україна експортувала 99,3 млн т продукції, що на 36,2% більше ніж за аналогічний період 2023 року. У грошах експорт склав $28,9 млрд (+6% до трьох кварталів торік). Про це заявив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

За словами посадовця, у третьому кварталі експорт склав 28,2 млн т, що на 36% більше, ніж у ІІІ кварталі 2023 року. У грошах приріст так само значний – 20,1%, до $9,3 млрд.

«Позитивною є тенденція вересня 2024 року відносно серпня 2024 року. Маємо скорочення ваги експорту на 12,6%, але найбільший за квартал виторг – $3,2 млрд. Тобто ми збільшуємо експорт товарів з кращою ціною», – пояснив Качка.

Він зазначив, що дуже гарні показники демонструє металургія. Напівфабрикати із залiза або нелегованої сталi (код 7207) – 1,5 млн т за дев'ять місяців 2024 року і +65,5% до дев'яти місяців 2023 року. Плоский прокат (7208) – 1,1 млн т, +86,2%. Труби (7304) – 338 тис. т, +52,2%. Майже вдвічі (99,6%) зріс експорт залізної руди – до 25,2 млн т за дев'ять місяців.

Зростає й експорт цементу – 1,3 млн тон за дев'ять місяців, + 31% у порівннянні з аналогічним періодом минулого року.

В аграрній сфері лідери за обсягами за три квартали традиційні: кукурудза 25,2 млн тон (зростання 16,2%) та пшениця 16 млн тон (зростання 42,4%). Від початку року вже експортовано 4,6 млн тон соняшникової олії та 3,6 млн тон шроту. Стабільним є експорт м’яса птиці – 334 тисячі тон за дев'ять місяців, водночас ціна цього експорту зросла на 15% і сягла $708 млн за дев'ять місяців.

«Але найцікавіший продовольчий товар – це соки (2009) – 82 тисячі тон і $160 млн. Зростання в 65% в обсягах і 95,5% у вартості. Також є зростання і в кондитерській галузі – печиво $190 млн (+29%), шоколад $169 млн (+38%), карамельки $151 млн (+14%)», – зауважив Качка.

У вересні почався сезон цукроваріння, за рахунок чого відновився експорт цукру. За вересень експортовано 24,7 тисячі тон на 127 млн доларів. Всього з початку року експорт цукру склав вже 476 тисяч тон на суму $282 млн. Зростання в обсягах становить 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Імпорт за дев'ять місяців склав $49,2 млрд. Найбільше грошей ми витрачали на нафту і нафтопродукти ($5,1 млрд), автомобілі ($3,27 млрд), лікарські засоби ($1,4 млрд), телефони/смартфони/планшети ($904 млн), БПЛА ($904 млн), електроенергію ($527 млн)», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, що внутрішні ціни на український цукор знижуються через торговельні обмеження з ЄС. Водночас вартість цукру на світовому ринку зростає.

До слова, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що за рік роботи морського коридору в Чорному морі вдалося експортувати 70 млн тонн вантажів.