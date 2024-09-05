Ціни на картоплю вже удвічі вищі, ніж торік

Ціни на картоплю продовжують зростати

Ціни на картоплю в Україні продовжують зростати через високий попит з боку місцевих оптових компаній та роздрібних мереж. Цей ажіотаж додатково підігрівають чутки про нестачу якісної картоплі цього сезону. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Станом на сьогодні українські фермери продають картоплю по 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), що на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Виробники зазначають, що причиною цього є не лише високий попит, але й зниження виробництва картоплі в країні. Аномальна посуха цього року значно знизила врожайність у ключових регіонах, що негативно вплинуло і на якість продукції.

Оптова ціна на картоплю в Україні вже в середньому вдвічі вища, ніж на початку вересня 2023 року, і учасники ринку не очікують зниження активності в найближчий час.

Нагадаємо, в Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори.