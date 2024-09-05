Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на картоплю вже удвічі вищі, ніж торік

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ціни на картоплю вже удвічі вищі, ніж торік
На даний момент українські фермери пропонують картоплю на продаж по 12-18 грн/кг
Фото з відкритих джерел

Ціни на картоплю продовжують зростати

 Ціни на картоплю в Україні продовжують зростати через високий попит з боку місцевих оптових компаній та роздрібних мереж. Цей ажіотаж додатково підігрівають чутки про нестачу якісної картоплі цього сезону. Про це повідомляють аналітики  EastFruit. 

Станом на сьогодні українські фермери продають картоплю по 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), що на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Виробники зазначають, що причиною цього є не лише високий попит, але й зниження виробництва картоплі в країні. Аномальна посуха цього року значно знизила врожайність у ключових регіонах, що негативно вплинуло і на якість продукції.

Оптова ціна на картоплю в Україні вже в середньому вдвічі вища, ніж на початку вересня 2023 року, і учасники ринку не очікують зниження активності в найближчий час.

Нагадаємо, в Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори.

Читайте також:

Теги: економіка ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світова економіка налякала багатьох на цьому тижні
Про глобальну кризу на фондовому ринку і кого вона найбільше зачепить
10 серпня, 11:53
Наскільки ще у РФ вистачить ресурсів?
Як путінський режим утримує економіку і до чого це веде?
12 серпня, 14:33
Світові ринки уникли фінансової катастрофи
Фінансовий апокаліпсис скасовується. Що сталося насправді?
6 серпня, 16:23
Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% склала 234,03 грн. за кг, що на 10,73 грн. більше (+4,6%) порівняно до попереднього місяця
В Україні різко зросли ціни на молочні продукти: скільки коштують наразі
5 серпня, 18:39
За словами Зеленського, українські посадовці планують дати економіці більше можливостей та потенціалу зростання
Альтернативні рішення для зростання економіки. Зеленський дав обіцянку «білому» бізнесу
21 серпня, 21:50
Згідно з даними порталу Мінфін, у серпні помітно подорожчали цукор та борошно
В Україні у серпні зросли ціни на цукор та борошно
21 серпня, 06:39
Пишний: «Нацбанк відмовився від ліміту на кількість операцій»
Голова Нацбанку пояснив, як працюватиме ліміт на перекази «з карти на карту»
27 серпня, 16:28
Зміни, які чекатимуть на українців з 1 вересня
Виплати для ВПО та здорожчання пального: що зміниться із 1 вересня
31 серпня, 22:00
Ціна золота у світі може зрости
Золото може злетіти у ціні в чотири рази: детальний аналіз
3 вересня, 17:14

Особисті фінанси

Ціни на картоплю вже удвічі вищі, ніж торік
Ціни на картоплю вже удвічі вищі, ніж торік
Як змінюється розмір мінімальної пенсії? Роз'яснення Пенсійного фонду
Як змінюється розмір мінімальної пенсії? Роз'яснення Пенсійного фонду
В Україні у вересні подорожчали курячі яйця
В Україні у вересні подорожчали курячі яйця
Кому належить невиплачена пенсія померлого? Роз'яснення Пенсійного фонду
Кому належить невиплачена пенсія померлого? Роз'яснення Пенсійного фонду
Громадяни із боргом за комуналку не зможуть придбати автомобіль – законопроєкт
Громадяни із боргом за комуналку не зможуть придбати автомобіль – законопроєкт
В Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори
В Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
38K
Атака на Львів: понівечено храм святого Юрія Переможця (фото)
30K
Де зараз перебувають таємні сини Путіна? Нові подробиці їхнього життя
28K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
23K
Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua