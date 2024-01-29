Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Валютні обмеження негативно впливають на інвестиційний клімат – ICC Ukraine

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Валютні обмеження негативно впливають на інвестиційний клімат – ICC Ukraine
«Економіка України зараз в тому стані, що вкрай потребує коштів»
фото з відкритих джерел

Нам потрібно створити максимально сприятливі умови для інвестицій і відмовитись від валютних обмежень – ICC Ukraine

Економічна ситуація змінюється на краще, і вже немає необхідності у застосуванні жорстких валютних обмежень. Натомість, ці обмеження зараз заважають залучати в Україну необхідні інвестиції. Про це розповів президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«Ситуація кардинально змінилася. Ми бачимо, що НБУ оперативно реагує, і вводить окремі послаблення щодо обмежень валютних операцій. Ми, як Український національний комітет Міжнародної торгової палати, це вітаємо. Але говорити, що всі проблеми цілком зняті, ми не можемо – адже залишаються відкритими питання обслуговування кредитів, взятих резидентами країни ще до війни, транскордонні операції для виплат зобов'язань за єврооблігаціями, виплати дивідендів», – пояснив Щелкунов.

Він також зауважив, що зараз дуже важко залучати в українську економіку інвестиційні кошти – адже необхідно пам’ятати, що ключовим аргументом для інвестора є отримання прибутку. Якщо ж з отриманням прибутку проблеми, то це негативно впливає на показники інвестиційного клімату.

«Економіка України зараз в тому стані, що вкрай потребує коштів. Зрозуміло, що бюджетні витрати спрямовані перш за все на потреби фронту. Тому давайте максимально створимо найліпші умови для інвестицій. Ці кошти підтримають економіку. Ми вважаємо, що НБУ вибрав правильний курс на послаблення валютних обмежень для бізнесу. Але слід не зупинятися, і зняти всі інші перепони – звісно, на основі чіткого аналізу та перспективних прорахунків», – резюмував Щелкунов.

Нагадаємо, Національний банк України працює над другим етапом валютної лібералізації.

Теги: Національний банк економіка клімат інвестиції президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Володимир Путін
ISW: Припинення вогню піде на користь Росії
27 сiчня, 06:13
Президент Фінляндії привітав рішення Туреччини щодо членства Швеції у НАТО
Вступ Швеції до НАТО. Президент Фінляндії заговорив про безпеку Балтійського моря
24 сiчня, 11:16
Найбільш популярним протягом року були звернення про нагородження військовослужбовців званням Героя України, а також низка питань щодо обороноздатності держави
Зеленський у 2023 році поставив рекорд з розгляду петицій
23 сiчня, 16:15
На переконання польського прем'єра, Україна кров'ю платить велику ціну за цінності, які є фундаментом вільного світу
Туск пояснив, чому деякі країни заслуговують на місце в пеклі
22 сiчня, 18:33
За словами Лукашенка, він розмовляє мобільним телефоном близько однієї хвилини на місяць
Лукашенко розповів, чому боїться мобільних телефонів
20 сiчня, 23:55
Міністр фінансів Бельгії розповів, що ЄС вирішує що робити з активами Росії
Євросоюз взявся за заморожені російські активи. Віце-прем'єр Бельгії розповів подробиці
16 сiчня, 16:20
«Маємо розуміти, що країна сильна тоді, коли в ній сильні і незалежні всі три гілки влади. Судова – одна з трьох, без якої не може бути держави»
Кейс судді Львова і відбудова: хто і як шкодить інвестиційному клімату?
12 сiчня, 17:37
Заступниця голови НБУ переконана, що економіка нашої країни продовжить зростання
Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз НБУ
8 сiчня, 14:26
Економіка РФ дедалі більше відчуває негативний вплив санкцій
ООН дала російській економіці невтішний прогноз на 2024 рік
5 сiчня, 06:32

Економіка

Валютні обмеження негативно впливають на інвестиційний клімат – ICC Ukraine
Валютні обмеження негативно впливають на інвестиційний клімат – ICC Ukraine
НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
Зеленський створив Раду з питань підприємництва: хто туди увійшов (список)
Зеленський створив Раду з питань підприємництва: хто туди увійшов (список)
Уряд продовжив виплати для переселенців
Уряд продовжив виплати для переселенців
Усі країни ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро – Шмигаль
Усі країни ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро – Шмигаль
Україна запустила нову свердловину, яка дає 250 тис. кубометрів газу на добу
Україна запустила нову свердловину, яка дає 250 тис. кубометрів газу на добу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
326K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
153K
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
29K
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters
23K
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
19K
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн
12K
Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua