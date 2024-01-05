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ООН дала російській економіці невтішний прогноз на 2024 рік

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ООН дала російській економіці невтішний прогноз на 2024 рік
Економіка РФ дедалі більше відчуває негативний вплив санкцій
фото з відкритих джерел

У 2024 році бюджетні витрати РФ зростуть більш як на 25% – з акцентом на ВПК

У 2024 році очікується уповільнення економічного розвитку Росії, її ВВП може зрости трохи більш як на 1%. Про це йдеться в Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, яку оприлюднили директор відділу економічного аналізу й політики Департаменту ООН з економічних та соціальних питань Шантану Мукерджі та керівник відділу глобального економічного моніторингу Хамід Рашид, повідомляє Укрінформ.

Економіка Росії зросла торік майже на 3% після скорочення на 2,1% у 2022 році. Посилення імпортозаміщення та збільшення частки державних витрат значною мірою пояснюють ці тенденції.

У 2023 році різко зросли витрати на виробництво військової техніки, що сприяло зростанню промислового виробництва, ідеться в доповіді.

Номінальна зарплата підвищилася, проте інфляція призвела до зниження реальних доходів населення.

Зазначається, що багато іноземних компаній, які раніше заявляли про намір залишити Російську Федерацію, продовжували працювати принаймні частково, прагнучи уникнути високих витрат на вихід, встановлених урядом.

Економіка РФ дедалі більше відчуває негативний вплив санкцій та зниження експортних надходжень.

Через обмеження ціни на нафту на рівні $60 за барель, встановленого країнами G7, Росія пішла на значні знижки для таких великих покупців енергоносіїв, як Китай та Індія.

Видобуток і експорт природного газу значно впав через різке скорочення поставок до Євросоюзу.

Значні труднощі й затримки з перерахуванням доларової експортної виручки у фінансову систему РФ призвели до стрімкої девальвації національної валюти в другій половині 2023 року.

Очікується, що у 2024 році бюджетні витрати зростуть більш як на 25% – з акцентом на ВПК.

Продовження санкцій щодо передачі передових технологій призведе до зниження продуктивності виробництва, скорочення чисельності робочої сили та дефіциту кадрів і зрештою погіршуватиме перспективи розвитку.

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Теги: ООН ВВП економіка росія

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