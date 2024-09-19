Величезні борги в енергетиці блокують розвиток нових енергетичних проєктів – Харченко

Через величезні борги в енергетиці багато інвесторів заморожують свої енергетичні проєкти – Харченко

Внаслідок величезних боргів в енергетиці блокується розвиток нових енергетичних проєктів, а потенційні інвестори заморожують існуючі. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Величезні борги блокують будь-який інвестиційний проєкт з приватною ініціативою, і рішення треба знайти якомога швидше, тому що вже зараз багато потенційних інвесторів, я б сказав, заморожують проєкти», – сказав Харченко.

Водночас українська енергосистема потребує близько 100 об'єктів розподіленої генерації потужністю від 1 до 50 МВт кожен з загальною потужністю 3-3,5 ГВт, на що потрібно $4-4,5 млрд інвестицій у найближчі два роки, наголосив він.

«Але якщо ви не можете зрозуміти, як повернете гроші в кінці – неважливо, чи ви приватний інвестор, банк, міжнародний фінансовий інститут, такий, як навіть ЄБРР, будь-який з них, – якщо ви не можете показати джерело грошей для покриття своїх кредитів чи акціонерного капіталу, це означає, що проекту взагалі немає», – констатував експерт.

Раніше старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов заявив, що значні фінансові проблеми в енергетиці потребують швидкого рішення.