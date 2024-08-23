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На США може чекати економічний колапс світового масштабу – Fox Business

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На США може чекати економічний колапс світового масштабу – Fox Business
Американські платники податки опинились у скрутному становищі
фото із відкритих джерел

Прогноз щодо рівня федерального боргу у США є максимально похмурим

Рівень держборгу Сполучених Штатів, згідно зі звітами експертів, може досягти небувалої позначки $54 трлн, пише Fox Business. За інформацією ЗМІ, якщо прогноз справдиться, то економічний стан країни буде поставлений під загрозу у світовому масштабі.

Державний борг США зростає швидкими темпами і не демонструє жодних ознак уповільнення, незважаючи на зростаючу критику великих державних витрат.

«Останні висновки Бюджетного управління Конгресу США показують, що державний борг зросте до вражаючих $54 трильйонів  у наступне десятиліття в результаті старіння населення та збільшення витрат на охорону здоров’я федерального рівня. Більш високі відсоткові ставки також «посилюють біль» зростання боргу», – йдеться у статті. Для порівняння, всього чотири десятиліття тому державний борг коливався близько $907 мільярдів.

На зростання боргового навантаження впливає різке зростання державних витрат, наголосили у виданні. У перелік причин автори матеріалу додали підвищення рівня відсоткових ставок за держборгом, що зробило його обслуговування дорожчим.

Прогноз щодо рівня федерального боргу є похмурим, і економісти все частіше б’ють на сполох через великі темпи витрат Конгресу та Білого дому  Виплати відсотків за боргом за урядовий фінансовий рік, який починається в жовтні, тепер перевищують витрати на медицину і оборонний бюджет

Раніше Мінфін США оголосив, що держборг країни вперше в історії досяг $35 трлн. Це приблизно на $21,9 мільярда менше, ніж цифра, оголошена напередодні але все одно велика цифра. Згідно з прогнозом, до 2034 року він збільшиться з 99% ВВП (зараз) до 122%. Представники Республіканської партії звинуватили у цьому президента Джо Байдена.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $125 млн. Зазначається, що зброя буде надана у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєння, що означає її швидке постачання з запасів Пентагону.

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Теги: борг Мінфін США економіка Джозеф Байден податки бюджет партії населення

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