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«Битва за світло»: енергетики показали зруйнований Росією трансформатор (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Битва за світло»: енергетики показали зруйнований Росією трансформатор (фото)
Енергетики показали, як виглядає зруйнований росією трансформатор
фото: ДТЕК

Енергетична інфраструктура кожного без виключення регіону постраждала від обстрілів

В Києві на Контрактовій площі офіційно відкрито інсталяцію «Битва за світло»: кияни та гості столиці вперше можуть наживо побачити, як виглядає обладнання українських ТЕС після російських атак. Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК

Інсталяція включає в себе зруйнований Росією силовий трансформатор, який працював на одній з теплоелектростанцій ДТЕК. Вона дає змогу українцям особисто побачити та оцінити масштаб руйнувань об’єктів української енергетичної інфраструктури, які зазнали понад тисячі російських атаки з жовтня 2022 року.

Інсталяція організована компанією ДТЕК та ГО «Порт Культури» за сприяння Міністерства енергетики України
Інсталяція організована компанією ДТЕК та ГО «Порт Культури» за сприяння Міністерства енергетики України
фото: ДТЕК

Внаслідок цього ворог знищив майже 90% усієї теплової та 45% гідрогенерації.

«Енергетична інфраструктура кожного без виключення регіону постраждала від обстрілів. У проміжках між масованими ракетними ударами ворог ледь не щодня атакує дронами енергообʼєкти по всій країні, особливо в прифронтових регіонах. Наші енергетики докладають титанічних зусиль, щоб в таких надскладних умовах зберегти цілісність енергосистеми та забезпечувати наших громадян електроенергією», – зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко.

У Києві відкрили інсталяцію зі зруйнованим Росією трансформатором ТЕС
У Києві відкрили інсталяцію зі зруйнованим Росією трансформатором ТЕС
фото: ДТЕК

Інсталяція організована компанією ДТЕК та ГО «Порт Культури» за сприяння Міністерства енергетики України та при підтримці КМДА.

«Виставлений трансформатор має свою історію – після обстрілу він палав добу, бо його неможливо було загасити. І, на жаль, через масштабні пошкодження його неможливо відновити. Ми поставили його в Києві, аби кожен міг на власні очі побачити це так, як бачать енергетики на ТЕС ті інших енергетичних об’єктах. Проте, попри всі складності та щоденні ризики потрапити під ворожий обстріл, українські енергетики продовжують свою битву за світло», – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Теги: обстріл кияни ДТЕК інфраструктура ворог

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