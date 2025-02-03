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Підвищення податків у 2025 році. Нардеп Гетманцев зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Підвищення податків у 2025 році. Нардеп Гетманцев зробив заяву
За словами голови податкового комітету, Рада повинна знайти баланс між необхідністю реагувати на економічні зміни та забезпеченням стабільності податкового законодавства
фото з відкритих джерел

Зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду

Парламент більше не ухвалюватиме раптові податкові зміни. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю «Українським новинам».

Нардеп пригадав рішення Конституційного суду від 21 січня 2025 року у справі ТОВ «Геомакс-Ресурс». У цьому рішенні суд наголошує, що Верховна Рада повинна знайти баланс між необхідністю реагувати на економічні зміни та забезпеченням стабільності й передбачуваності податкового законодавства.

Конституційний суд зазначає, що для податкового закону повинен бути достатній перехідний період з моменту опублікування закону до набрання ним чинності, аби зацікавлені особи мали змогу підготуватися.

«Тому я поставив до відома Кабінет міністрів та Міністерство фінансів, що зважаючи на рішення Конституційного суду, яке є джерелом права, від практики, до якої ми, на жаль, припускалися з початком повномасштабної війни, а саме ухвалення законів без дотримання цього розумного строку, комітет відмовиться. У нас було декілька таких рішень у минулому. Вочевидь вони були погані. Ми йшли на змову з власною совістю, коли їх підтримували, бо розуміли, що доцільність напевно переважала. На четвертому році війни навряд чи для цього є підстави. На майбутнє ми точно відмовимося від такої практики. Ми будемо давати цей розумний строк. В ідеалі – це шість місяців до початку нового бюджетного періоду», – сказав він.

За словами Гетманцева, у Податковому кодексі вказано, що зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.

Водночас нардеп зазначив, що можливі незначні відхилення (наприклад, п'ять місяців замість шести), але загалом планує дотримуватися встановлених правил.

«Усе написано до нас. [Кодексу] треба дотримуватися. Хоча я не кладу зараз руку на серце, що не буде іноді п'ять місяців, а не шість, але те, що ми зробимо все, аби дотримуватися розумних строків – це факт», – сказав він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), а також оновило порядок його заповнення та подання.

До слова, законопроєкт про цифрову валюту, який готують у співпраці з Міжнародним валютним фондом та Національним банком, буде готовий у першому кварталі 2025 року. Є велика ймовірність його ухвалення.

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Теги: Данило Гетманцев податки депутат Верховна Рада

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