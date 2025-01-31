«Пішов на х…!». «Слуги народу» посварилися у соцмережі через фразу Порошенка

Фріс долучився до конфлікту між Яременком та Порошенком

Регламентний комітет проголосував за відсторонення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка від пленарного засідання Ради через його нецензурні висловлювання до нардепа Богдана Яременка. Депутат від «Слуги народу» Ігор Фріс розкритикував це рішення. Відповідні заяви він оприлюднив у коментарі під постом «Слуги народу» Яременка у Facebook.

Ігор Фріс зауважив, що парламент швидше переживе лайку та конфлікти між депутатами, ніж обмеження їхніх представницьких функцій через подібні випадки.

скріншот коментарів

У відповідь Яременко зазначив, що раніше депутатів уже усували навіть за репліки в корпоративному чаті, і парламентаризм це пережив.

Також Яременко у пості назвав Порошенка «баригою», а у коментарях «імпотентом».

скріншот коментарів

Нагадаємо, Регламентний комітет 30 січня зранку проголосував за відсторонення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка на одне пленарне засідання. В умовах, коли пленарне засідання триває безперервно, санкція може діяти до серпня. Поки що це – рекомендація комітету, яка має бути проголосована у залі всією Радою.

Ініціатором відсторонення став голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, черга до розгляду його заяви з приводу подій більш ніж місячної давнини дійшла тільки зараз. У коментарі «Главкому» він пояснив, що приводом для його звернення до колег по комітету стала поведінка Порошенка наступного дня після провалу голосування постанови по Бойко.

Як відомо, під час парламентського засідання між лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком та нардепом від фракції «Слуга народу» Богданом Яременком виник конфлікт, під час якого Порошенко послав Яременка «на три літери». Ба більше, він ледь не дійшов до бійки.

Згодом нардеп «Слуги народу» Богдан Яременко прокоментував відсторонення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка від пленарних засідань. Він зазначив, що ця історія «не про політику, а про мільярдера-баригу».