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Держава у 2024 році зменшила ризики збільшення боргів перед зеленими інвесторами – експерти

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Держава у 2024 році зменшила ризики збільшення боргів перед зеленими інвесторами – експерти

Експерти зазначають, що у грудні минулого року НКРЕКП встановила тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго в розмірі 686,23 грн/МВт-год, що на 30% більше проти попереднього року

Україна у 2024 році виконала ряд законодавчих та регуляторних змін для сектору відновлюваної енергетики, що дозволить зменшити ризик накопичення боргів перед інвесторами і стимулюватиме їх будувати нові енергопотужності. Про це йдеться в аналітичному матеріалі партнера юридичної компанії Asters Ярослава Петрова та старшої юристки Asters Катерини Андарак.

«Можна впевнено сказати, що зміни 2024 року мали переважно позитивний характер, наблизили українське законодавство до вимог ЄС і запровадили на практиці довгоочікувані механізми для розвитку ринків», – вказують експерти.

За їх словами, держава затвердила Нацплан з енергетики та клімату, який передбачає досягнення не менше 27% частки зеленої енергетики до 2030 року, в країні були проведені зелені аукціони, а також запроваджено гарантії походження, котрі підтримуватимуть розвиток галузі ВДЕ. Окрім того, експерти зазначають, що у грудні минулого року Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг встановила тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго в розмірі 686,23 грн/МВт-год, що на 30% більше проти попереднього року.

«Ця зміна важлива, оскільки вперше за чотири роки новий тариф враховує майже весь обсяг спеціальних обов’язків НЕК «Укренерго», що допоможе зупинити накопичення боргів НЕК «Укренерго» на ринку електроенергії», – підкреслюють експерти.

Вони очікують, що у 2025 році ефективність певних механізмів буде поліпшена, запроваджені зміни успішно працюватимуть, задовольняючи потреби бізнесу й держави.

«Це стане ключовим фактором для відновлення економіки України та стабільного розвитку енергетичного сектору в повоєнний період», – підкреслюють Петров та Андарак.

Як повідомлялося раніше, борг компанії «Укренерго» перед інвесторами в зелену енергетику складає 22,1 млрд грн. За даними ДП «Гарантованийпокупець», значна заборгованість залишається не виплаченою за 2022 рік – рівень розрахунків складає всього 62,2%.

Теги: НКРЕКП Укренерго Франк-Вальтер Штайнмаєр

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