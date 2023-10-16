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Бюджет втрачає мільярди гривень через ігнорування проблеми нелегального сегменту грального бізнесу, – Кушнірук

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бюджет втрачає мільярди гривень через ігнорування проблеми нелегального сегменту грального бізнесу, – Кушнірук
Для простих гравців в такому випадку вигідніше йти саме до нелегального грального бізнесу – бо там з гравця ніяких податків не утримують, пояснив експерт
фото з відкритих джерел

За словами експерта, тінізація грального бізнесу відбувається через надмірне податкове навантаження на гравців

Державний бюджет втрачає мільярди гривень через збільшення тіньового сегмента грального бізнесу в Україні в наслідок надмірного податкового тиску на легальних операторів, заявив економіст Борис Кушнірук, повідомляють Українські новини.

«У нас ігорний бізнес. Ми піаримося на рівні комітетів парламентських щодо того, що вони роблять. А по факту протидії, реальної протидії тінізації грального бізнесу немає. А це величезні кошти, які не надходять до державного бюджету», – сказав він в ефірі телеканалу «Прямий».

За його словами, тінізація грального бізнесу відбувається через надмірне податкове навантаження на гравців. Оскільки для простих гравців в такому випадку вигідніше йти саме до нелегального грального бізнесу – бо там з гравця ніяких податків не утримують, пояснив експерт.

Як відомо, у Податковому кодексі є спірна новела, яка передбачає по суті подвійне оподаткування всього розміру ставки. Згідно з цією новелою, людина робить ставку за раніше отримані гроші (зарплату, премії, проценти з депозитів, тощо), з яких вже були утримані ПДФО, ВЗ, податок на проценти з депозитів, тощо, а потім її ставка ще додатково обкладається цими податками.

Все це призводить до переходу гравців в тіньовий сегмент і як наслідок різкого падіння доходів державного бюджету від легальних операторів грального бізнесу.

Теги: бюджет онлайн-казино гральний бізнес

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Економіка

Бюджет втрачає мільярди гривень через ігнорування проблеми нелегального сегменту грального бізнесу, – Кушнірук
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