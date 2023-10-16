Бюджет втрачає мільярди гривень через ігнорування проблеми нелегального сегменту грального бізнесу, – Кушнірук

Для простих гравців в такому випадку вигідніше йти саме до нелегального грального бізнесу – бо там з гравця ніяких податків не утримують, пояснив експерт

За словами експерта, тінізація грального бізнесу відбувається через надмірне податкове навантаження на гравців

Державний бюджет втрачає мільярди гривень через збільшення тіньового сегмента грального бізнесу в Україні в наслідок надмірного податкового тиску на легальних операторів, заявив економіст Борис Кушнірук, повідомляють Українські новини.

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«У нас ігорний бізнес. Ми піаримося на рівні комітетів парламентських щодо того, що вони роблять. А по факту протидії, реальної протидії тінізації грального бізнесу немає. А це величезні кошти, які не надходять до державного бюджету», – сказав він в ефірі телеканалу «Прямий».

За його словами, тінізація грального бізнесу відбувається через надмірне податкове навантаження на гравців. Оскільки для простих гравців в такому випадку вигідніше йти саме до нелегального грального бізнесу – бо там з гравця ніяких податків не утримують, пояснив експерт.

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Як відомо, у Податковому кодексі є спірна новела, яка передбачає по суті подвійне оподаткування всього розміру ставки. Згідно з цією новелою, людина робить ставку за раніше отримані гроші (зарплату, премії, проценти з депозитів, тощо), з яких вже були утримані ПДФО, ВЗ, податок на проценти з депозитів, тощо, а потім її ставка ще додатково обкладається цими податками.

Все це призводить до переходу гравців в тіньовий сегмент і як наслідок різкого падіння доходів державного бюджету від легальних операторів грального бізнесу.