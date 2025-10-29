10 працівників ДТЕК отримали державну нагороду від Зеленського за відновлення після обстрілів

Зеленський відзначив 10 працівників ДТЕК державною нагородою за ремонти після ворожих атак

10 працівників компанії ДТЕК отримали державну нагороду від Президента Володимира Зеленського. Про це повідомляється на сайті президента.

Зокрема, державними нагородами було відзначено Олександра Середенко, Максима Танітовського, Сергія Воровченко, Рудольфа Гарта, Романа Горбатюка, Вʼячеслава Дегтяра, Олександра Нечитайло, Андрія Ступницького, Валентина Чубука та Вадима Чючмана.

Вони були відзначені за відновлення енергообʼєктів після російських атак та ліквідацію наслідків обстрілів.

«Сьогодні не День енергетика, але через те, що такі в нас атаки, і те, що робить ворог з енергетикою нашої держави, можна сказати, що кожного дня – День енергетика. Але це не свято сьогодні, це така робота, і я дуже хотів вас особисто привітати. Ви робите неймовірні речі», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що зараз кожна робота й кожна спеціальність працівників української енергетичної сфери дуже важливі.

Раніше семеро працівників ДТЕК Ріната Ахметова отримали грамоти Верховної Ради України за внесок у розвиток вугільної промисловості, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Нагадаэмо, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків. Глава держави зауважив, що всі повинні шанувати роботу тих людей, які попри всі виклики забезпечують світлом і теплом.