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Зеленський у Бельгії оглянув винищувачі F-16, які планують передати Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зеленський у Бельгії оглянув винищувачі F-16, які планують передати Україні
Володимир Зеленський на авіабазі у Бельгії
фото Александер де Кроо / Х

Україна може дати відсіч Росії лише тоді, коли матиме більше кращої зброї, зазначив бельгійський прем’єр-міністр Александер де Кроо

В межах візиту до Бельгії президент Володимир Зеленський відвідав авіабазу, де розміщено винищувачі F-16, які ця країна передасть Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо у соцмережі Х (Twitter).

«Російські загарбники продовжують щодня вбивати українців. Шановний Володимире Зеленський, ці F-16 будуть вашими, щоб допомогти вам захистити своїх громадян», – написав він.

Де Кроо зазначив, що Україна «може дати відсіч Росії лише, коли матиме більше кращої зброї, яка постачатиметься швидше».

Президент України Володимир Зеленський  зауважив, що Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту неба над Україною. 

«Відвідав військову базу «Мелсбрук», де проходять навчання наші військовослужбовці. Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба. А також чекаємо вдома наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави», – написав Володимир Зеленський у соцмережі і опублікував відповідне відео. 

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський перебуває у Бельгії з офіційним візитом. Сьогодні, 28 травня Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже 11 подібний договір для Києва.  Документ включає в себе щонайменше 977 мільйонів євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року, а також зобов'язання Бельгії надати Києву підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

Раніше повідомлялося, що Бельгія готова надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року. Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб.  Вона  зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені в Україну «до кінця року».  За її словами, це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія.

Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України. За словами міністра, ця підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, сповненого рішучості, за її словами, відсунути кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.
F-16 для України. 

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Теги: міністр війна Володимир Зеленський Україна президент F-16

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