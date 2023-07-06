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Влада б’є на сполох: популістичні соціальні гарантії заганяють державу у суди

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Влада б’є на сполох: популістичні соціальні гарантії заганяють державу у суди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Голова комітету Верховної Ради з соцполітики: українці масово оскаржують право на пільги, пенсії на великі соцвиплати, гарантовані законом, але не підкріплені фінансово

В Україні є велика проблема щодо рішень судів, а також ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини). За минулий рік збільшилися зобов’язання на кілька десятків мільярдів грн, і вони збільшуються в геометричній прогресії. Детально про борги України розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від «Слуги народу» Галина Третьякова в інтерв’ю «Главкому».

Наразі є 11 рішень Конституційного суду, які, своєю чергою, не виконувались і виконуватись не можуть через фінансову неспроможність. Наприклад, популістичне рішення з часів президентства Леоніда Кучми про виплати на 5 травня (одноразова грошова допомога учасникам бойових дій до 5 травня здійснюється ще з 1999 року, і її розмір на початку був еквівалентним мінімальному розміру пенсії, але щороку зменшувався, адже держава не була спроможна забезпечувати всіх відповідним привілеєм – ред.)

«Крім цього, пенсіонерам надано право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Чому? Ми маємо розуміти, що всі ці виплати є пожиттєвими, якщо вони призначені, то скасувати їх не можемо. На сьогодні середній вік виходу на пенсію менший за 60 років. Якщо подивитися на всіх пенсіонерів, то цей вік в середньому становить 53,8 року. Наприклад, пенсії за вислугу років в середньому платимо з 53 років, із втрати годувальника в середньому з 33 років. Бачимо, що щось тут не так. Хоча пам’ятаємо, що Андрій Рева (міністр соціальної політики України в уряді Володимира Гройсмана – ред.) проводив реформу на збільшення пенсійного віку до 60, 63 і 65 років залежно від наявного страхового стажу, і вона пройшла майже непомітно в суспільстві», – зауважила нардепка.

Збільшені вимоги до страхового стажу призводять до того, що люди, які працювали в 90-х роках, не будуть мати страхового стажу, і до 2030-х років отримаємо ситуацію, що трудову пенсію зможуть за формулою отримувати лише 40% громадян, а решта 60% будуть мати мінімальну пенсію. 

З іншого боку, народні депутати восьмого скликання розуміли, що збільшення пенсійного віку – це непопулярна штука. Але й досі для багатьох категорій працівників пільговий вік виходу на пенсію становить 50 та 55 років. «Яким чином це фінансується і хто буде сплачувати податки, щоб покривати таку пільговість? Це питання», – сказала Третьякова.

«Соцгарантії, які встановлює держава, передбачають, що нижче ми не можемо піти. Але це не означає, що якщо ми гарантували суддям 180 тис. пенсії, то ми мусимо їх утримувати. Це ж не про прожитковий мінімум. Якісь речі в соціальному плані ми можемо і маємо змінити. Зокрема соціальні привілеї. У нас є пенсія за особливі заслуги, але це вже не гарантія. Скажімо, хочемо ми чи ні надавати підвищену пенсію для Героїв Радянського союзу чи нагороджених орденом Леніна?» – додала голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Раніше повідомлялося, що Європейський суд покарав Україну за дії митниці та судів часів Януковича

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Теги: борг міністр податки соцвиплати ЄСПЛ Галина Третьякова пільги

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