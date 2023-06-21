Пакистан і Китай підписали угоду про будівництво атомної електростанції

Міністр Пакистану заявив, що будівництво проєкту під назвою Chashma 5 розпочнеться невідкладно

Китай та Пакистан уклали угоду на 4,8 млрд доларів про будівництво в пакистанській провінції Пенджаб атомної електростанції потужністю 1200 МВт. Про це повідомляє Reuters.

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Угода була укладена між Національною ядерною корпорацією Китаю та Комісією з атомної енергії Пакистану

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф розповів, що будівництво проєкту під назвою Chashma 5 розпочнеться невідкладно, а перші понад 100 млн доларів від Китаю вже отримані.

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«Внесок Китаю в цей проєкт розміром 4,8 мільярда доларів переконливо свідчить, що Пакистан є місцем, де китайські компанії та інвестори продовжують демонструвати свою довіру і впевненість в інвестиціях», - сказав Шариф.

Фінанси на будівництво АЕС є частиною пакета у розмірі 65 млрд доларів, які Китай пообіцяв інвестувати в Пакистан в рамках глобального проєкту «Один пояс, один шлях».

Раніше повідомлялося, що декілька китайських виробників дронів готові запустити спільні із росіянами підприємства зі складання квадрокоптерів на території Росії.

Також у Таримському басейні Китаю почали бурити 10 000-метрову свердловину, яка стане найглибшою в історії країни. Вузький вал пройде через щонайменше 10 континентальних пластів і досягне крейдяної системи у земній корі, яка містить породи, що датуються приблизно 145 мільйонами років.

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До слова, адміністрація Джо Байдена має намір підписати угоду з Індією щодо виробництва двигунів для індійських бойових літаків.