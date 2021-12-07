Хто «качан капусти», а хто «Хетьман»? Дві політичні партії спровокували скандал

Секретар виконкому Чернівецької міської ради Сергій Добржанський назвав Мазурашу «горе-депутатом»

У політичній партії «Європейська солідарність» відповіли на заяву нардепа з Чернівців Георгія Мазурашу, який нещодавно з трибуни Верховної Ради обізвав експрезидента України Петра Порошенка «х-єтьманом». Про це йдеться у дописі «Європейська Солідарність-Чернівецька область» у Facebook.

На репліку Мазурашу відреагував член Центральної ради партії «ЄС» Сергій Костинський. «Я дуже добре знаю Петра Порошенка. Масштаб його особистості, його внутрішня сила настільки великі, що «люди», які за спиною називали його на будь-який лад, перед його обличчям зазвичай здувалися й починали лебезити, тим самим демонструючи свою пустотілість та природню нікчемність», – повідомив він.

«Зе-депутат Мазурашу, який отримав мандат цілком випадково, є яскравим прикладом цієї надутої малокультурної натури. Український народ спробував зробити з Шаріка – Шарікова, але експеримент виявився невдалим», – додав Костинський.

Окрім того, секретар виконкому Чернівців Сергій Добржанський назвав Мазурашу «горе-депутатом». «Гріша, недаремно тебе називають «качан капусти», ти цілеспрямовано виправдовуєш своє прізвисько своєю «активною» тупою «діяльність» не на користь округу чи громади, а просто граючи роль придворного блазня», – написав Добржанський на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що «слуга народу» з Чернівців Георгій Мазурашу обізвав експрезидента України, нардепа партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка «х-єтьманом».

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що Україні необхідна підтримка з боку Євросоюзу і США на шляху реформ.

Також Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.

До слова, лідер партії «Європейська солідарність» пояснив, як Україна може стримати російську агресію.