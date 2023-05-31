Кулеба назвав три кроки до успіху липневого саміту НАТО
Український міністр звернувся з відповідними ініціативами до голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу напередодні їхньої зустрічі в столиці Норвегії
На майбутньому саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, Україна очікує на конкретні кроки щодо вступу до Альянсу та зміцнення зв'язків. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
За словами посадовця, він звернувся з відповідними ініціативами до голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу напередодні їхньої зустрічі в столиці Норвегії Осло.
«Я звернувся до всіх 31 міністрів закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло», – написав Кулеба.
У своєму виступі міністр озвучив три кроки до успіху Вільнюського саміту:
- Посилення інституційних зв’язків та допомоги між Україною та НАТО
- Зробити крок до членства України
- Забезпечити гарантії безпеки на шляху України до НАТО.
Нагадаємо, начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка допустив ймовірність війни між Росією і НАТО.
Як повідомлялося, до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ внесуть зміни. Зокрема, військовослужбовці призначатимуться на посади зі штатно-посадовими категоріями, які відповідають їх фактичним військовим званням. В основі змін – стандарти кадрового менеджменту НАТО.
Коментарі — 0