Кулеба назвав три кроки до успіху липневого саміту НАТО

Український міністр звернувся з відповідними ініціативами до голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу напередодні їхньої зустрічі в столиці Норвегії

На майбутньому саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, Україна очікує на конкретні кроки щодо вступу до Альянсу та зміцнення зв'язків. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

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За словами посадовця, він звернувся з відповідними ініціативами до голів МЗС країн Північноатлантичного альянсу напередодні їхньої зустрічі в столиці Норвегії Осло.

«Я звернувся до всіх 31 міністрів закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло», – написав Кулеба.

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У своєму виступі міністр озвучив три кроки до успіху Вільнюського саміту:

Посилення інституційних зв’язків та допомоги між Україною та НАТО Зробити крок до членства України Забезпечити гарантії безпеки на шляху України до НАТО.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка допустив ймовірність війни між Росією і НАТО.

Як повідомлялося, до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ внесуть зміни. Зокрема, військовослужбовці призначатимуться на посади зі штатно-посадовими категоріями, які відповідають їх фактичним військовим званням. В основі змін – стандарти кадрового менеджменту НАТО.