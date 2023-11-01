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На ринок Європи вийшов новий сорт мандаринів у формі гарбуза

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На ринок Європи вийшов новий сорт мандаринів у формі гарбуза
Цей мандарин може стати альтернативою традиційним кондитерським ласощам
фото: FreshPlaza

Обсяги продукту надзвичайно обмежені, що робить його унікальним і затребуваним

Група компаній AMFRESH через свою команду Genesis Innovation представила лімітовану серію цитрусових із унікальною формою гарбуза, різнокольоровою шкіркою та солодкою м'якоттю практично без насіння. Про це повідомляє FreshPlaza.

«Це унікальний сорт мандаринів високої якості, схожий на гарбуз, що робить його ідеальним здоровим перекусом для цих традиційних свят. Це новий чарівний додаток до світу цитрусових і справжнє свідчення нашого прагнення виводити на ринок інноваційні сорти, які зацікавлюють покупців», – розповідає генеральний директор Genesis Innovation Девід Альба.

На ринок Європи вийшов новий сорт мандаринів у формі гарбуза фото 1

Виробництво розпочалося в 2023 році, тому обсяги продукту надзвичайно обмежені, що робить його унікальним і затребуваним. Пробні партії підуть до магазинів Великої Британії та Іспанії.

Новий мандарин вивели на ринок зараз, тому що на Геловін значно зростають витрати споживачів. Лише у США на товари, пов'язані з цим святом, витрачають понад $12,2 млрд.

На ринок Європи вийшов новий сорт мандаринів у формі гарбуза фото 2

«Цей мандарин, що легко чиститься, може стати альтернативою традиційним кондитерським ласощам. Його природна солодкість і практично безкісточковість роблять його ідеальним вибором для споживачів», – зазначили в AMFRESH. 

Нагадаємо, світові ціни на продовольство впали за рік на 10%.

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Теги: ринок продукти

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