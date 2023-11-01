На ринок Європи вийшов новий сорт мандаринів у формі гарбуза

Обсяги продукту надзвичайно обмежені, що робить його унікальним і затребуваним

Група компаній AMFRESH через свою команду Genesis Innovation представила лімітовану серію цитрусових із унікальною формою гарбуза, різнокольоровою шкіркою та солодкою м'якоттю практично без насіння. Про це повідомляє FreshPlaza.

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«Це унікальний сорт мандаринів високої якості, схожий на гарбуз, що робить його ідеальним здоровим перекусом для цих традиційних свят. Це новий чарівний додаток до світу цитрусових і справжнє свідчення нашого прагнення виводити на ринок інноваційні сорти, які зацікавлюють покупців», – розповідає генеральний директор Genesis Innovation Девід Альба.

Виробництво розпочалося в 2023 році, тому обсяги продукту надзвичайно обмежені, що робить його унікальним і затребуваним. Пробні партії підуть до магазинів Великої Британії та Іспанії.

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Новий мандарин вивели на ринок зараз, тому що на Геловін значно зростають витрати споживачів. Лише у США на товари, пов'язані з цим святом, витрачають понад $12,2 млрд.

«Цей мандарин, що легко чиститься, може стати альтернативою традиційним кондитерським ласощам. Його природна солодкість і практично безкісточковість роблять його ідеальним вибором для споживачів», – зазначили в AMFRESH.

Нагадаємо, світові ціни на продовольство впали за рік на 10%.