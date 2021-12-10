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    Економіка та фінанси

    За €2 до Італії. Лоукостер оголосив шалений розпродаж квитків

    •  glavcom.ua
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    Із України до Венеції можна буде полетіти менш ніж за два євро - За €2 до Італії. Лоукостер оголосив шалений розпродаж квитків
    Із України до Венеції можна буде полетіти менш ніж за два євро
    фото: glavcom.ua

    Купити акційний квиток можна сьогодні протягом дня

    Угорський лоукостер Wizz Air пропонує 10 тис. квитків за 1.99 євро на окремі рейси до/з Італії, заброньовані впродовж сьогоднішнього дня. Про це «Главкому» повідомила пресслужба компанії.

    Забронювати квитки можна на сайті авіаперевізника або через мобільний додаток Wizz. Термін здійснення подорожі – до 28 лютого 2022 року включно.

    У вартість входить лише маленька ручна поклажа. Тобто взяти з собою можна валізу розміром 40 на 30 на 20 сантиметрів.

    «Wizz Air радить додавати до бронювання послугу Wizz Flex. Завдяки їй пасажири можуть скасувати свій рейс за 3 години до відправлення без сплати жодних зборів і відразу отримати 100% відшкодування від початкового тарифу на рахунок WIZZ у формі кредиту, а також змінювати дати і навіть маршрути необмежену кількість разів», – повідомили у компанії.

    Лоукостер нагадує мандрівникам про посилені заходи гігієни через пандемію. Зокрема, впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – рукавички. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а усі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином.

    Раніше Wizz Air заявив, що скасовує 20 рейсів з України. Авіакомпанія скасувала рейси у період з січня до березня 2022 року.

    Водночас іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

    Також Ryanair запустить два нових рейси з Києва.

    Теги: Італія туризм Wizz Air лоукостери мандрівка квиток
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    За €2 до Італії. Лоукостер оголосив шалений розпродаж квитків