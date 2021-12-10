За €2 до Італії. Лоукостер оголосив шалений розпродаж квитків

Із України до Венеції можна буде полетіти менш ніж за два євро

Купити акційний квиток можна сьогодні протягом дня

Угорський лоукостер Wizz Air пропонує 10 тис. квитків за 1.99 євро на окремі рейси до/з Італії, заброньовані впродовж сьогоднішнього дня. Про це «Главкому» повідомила пресслужба компанії.

Забронювати квитки можна на сайті авіаперевізника або через мобільний додаток Wizz. Термін здійснення подорожі – до 28 лютого 2022 року включно.

У вартість входить лише маленька ручна поклажа. Тобто взяти з собою можна валізу розміром 40 на 30 на 20 сантиметрів.

«Wizz Air радить додавати до бронювання послугу Wizz Flex. Завдяки їй пасажири можуть скасувати свій рейс за 3 години до відправлення без сплати жодних зборів і відразу отримати 100% відшкодування від початкового тарифу на рахунок WIZZ у формі кредиту, а також змінювати дати і навіть маршрути необмежену кількість разів», – повідомили у компанії.

Лоукостер нагадує мандрівникам про посилені заходи гігієни через пандемію. Зокрема, впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – рукавички. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а усі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином.

Раніше Wizz Air заявив, що скасовує 20 рейсів з України. Авіакомпанія скасувала рейси у період з січня до березня 2022 року.

Водночас іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

Також Ryanair запустить два нових рейси з Києва.