За €2 до Італії. Лоукостер оголосив шалений розпродаж квитків
Купити акційний квиток можна сьогодні протягом дня
Угорський лоукостер Wizz Air пропонує 10 тис. квитків за 1.99 євро на окремі рейси до/з Італії, заброньовані впродовж сьогоднішнього дня. Про це «Главкому» повідомила пресслужба компанії.
Забронювати квитки можна на сайті авіаперевізника або через мобільний додаток Wizz. Термін здійснення подорожі – до 28 лютого 2022 року включно.
У вартість входить лише маленька ручна поклажа. Тобто взяти з собою можна валізу розміром 40 на 30 на 20 сантиметрів.
«Wizz Air радить додавати до бронювання послугу Wizz Flex. Завдяки їй пасажири можуть скасувати свій рейс за 3 години до відправлення без сплати жодних зборів і відразу отримати 100% відшкодування від початкового тарифу на рахунок WIZZ у формі кредиту, а також змінювати дати і навіть маршрути необмежену кількість разів», – повідомили у компанії.
Лоукостер нагадує мандрівникам про посилені заходи гігієни через пандемію. Зокрема, впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – рукавички. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а усі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином.
Раніше Wizz Air заявив, що скасовує 20 рейсів з України. Авіакомпанія скасувала рейси у період з січня до березня 2022 року.
Водночас іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.
Також Ryanair запустить два нових рейси з Києва.