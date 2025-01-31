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«Бєшене бажання утриматися у владі». Заступник Умєрова розповів, чому Безрукову не звільнили раніше

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Бєшене бажання утриматися у владі». Заступник Умєрова розповів, чому Безрукову не звільнили раніше
Гаврилюк (по центру на фото) заявив, що за останній час робота в Агенції була розбалансована, через домовленості, які нібито не були виконані Безруковою
фото: Главком

«Я не можу зрозуміти, чому було таке бєшене бажання, несамовите, утриматися за цю посаду у Марини Безрукової»

Питання про звільнення глави Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової постало ще влітку 2024 року, однак через певну домовленість було вирішено, аби вона допрацювала до кінця контракту – січня 2025 року. Про це повідомив заступник Рустема Умєрова Іван Гаврилюк, передає кореспондент «Главкома».

За його словами, у міністерстві оборони почали обговорювати можливе звільнення Безрукової спершу влітку минулого року, а згодом у жовтні. Та тоді було вирішено створити всередині Агенції офіси, які наділялися функціями укладання контрактів. Також, за словами посадовця, керівники цих офісів мали б мати право підпису контрактів. 

«Але як виявилося, вони укладали контракти, а право підпису … здійснювалося керівником і заступником. Щоб ми не розбалансували, до нас прийшли два заступники і попросили про те, щоб залишити Марину Безрукову до терміну завершення контракту. Ми пішли на зустріч», – пояснив Гаврилюк.

Згодом, за його словами, почалося певне «нагнітання ситуації» навколо Агенції.

«Якщо питання стоїть про заступника міністра оборони будь-якого, чи іншого міністерства, якщо десь є провал – то ти маєш написати заяву і піти. Я не можу зрозуміти, чому було таке бєшене бажання, несамовите, утриматися за цю посаду у Марини Безрукової», – зазначив заступник Умєрова.

Гаврилюк додав, що за останній час робота в Агенції була розбалансована, через домовленості, які нібито не були виконані Безруковою.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знову змінилися дані про директора Агенції оборонних закупівель. Так, замість гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який нещодавно почав виконувати обов'язки керівника АОЗ, очільником знову вказано Марину Безрукову.

Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
фото: glavcom.ua

Після цього Міністерство оборони надіслало скаргу до Міністерства юстиції у якій просить оскаржити внесення даних про керівника Агенції оборонних закупівель у державному реєстрі. Своєю чергою Міністерство юстиції України ухвалило рішення скасувати реєстраційну дію щодо зміни керівника Агенції оборонних закупівель.

Згідно з рішенням Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Арсен Жумаділов, який є керівником Державного оператора тилу, знову набув статусу очільника Агенції оборонних закупівель. Своєю чергою Марина Безрукова залишається відстороненою від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування.

Жумаділов знову став керівником АОЗ
Жумаділов знову став керівником АОЗ
фото: glavcom.ua

Таким чином Мін'юст скасував реєстраційну дію від 29.01.2025, яка змінювала керівника підприємства. Крім того, відомство тимчасово заблоковувало доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу, який причетний до внесення помилкових даних в Єдиний державний реєстр.

«Главком» писав, що черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, Міноборони повідомило, що Марина Безрукова припиняє виконання обов’язків голови Агенції оборонних закупівель. Контракт посадовиці не буде продовжено відповідно до ухваленого рішення.

 

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Теги: Марина Безрукова Міноборони Міністерство юстиції активісти скандал розслідування Іван Гаврилюк робота Укренерго реєстр звільнення Арсен Жумаділов Рустем Умєров Олександра Устінова міністр

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