Заборона експорту брухту допоможе зберегти 200 тисяч робочих місць, – лист ICC Ukraine міністру економіки

У 2021 році експорт металобрухту набув небачених обсягів, і до кінця року може скласти понад 1 млн тон

«Починаючи з травня, експорт брухту з України почав зростати, і в червні сягнули рекордних 85 тис. т», – lСС Ukraine

Україна зіткнулася з дефіцитом металобрухту, який загрожує зупинкою металургійних комбінатів та кризою у металургійному секторі, який дає роботу 200 тисячам українців. Відтак уряд має ухвалити заборону на експорт брухту вже найближчим часом. Про це йдеться у відкритому листі Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (lСС Ukraine) до Першого віце-прем’єр-міністра України, міністра економіки Олексія Любченка.

В lСС Ukraine нагадали, що Україна подовжила дію експортного мита на металобрухт. Але через значне зростання цін на брухт, мито перестало виконувати свою функцію, і вже не обмежує вивезення сировини.

«Починаючи з травня, експорт металобрухту з України почав зростати з місяця в місяць, і в червні сягнули рекордних 85 тис. т – це вже серйозний показник, який відповідає щомісячному споживанню одного великого комбінату», – наголошують в lСС Ukraine.

У Комітеті констатують, що значна кількість вітчизняних металургійних підприємств вже зараз стикнулися з дефіцитом брухту i працюють «з коліс». Водночас трейдери брухту змушують металургів підвищувати ціни на сировину, що здорожчує собівартість кінцевої продукції, i робить українських металургів неконкурентоспроможними на зовнішніх ринках.

«Варто відзначити, що в такій же ситуації опинилися й інші країни, які негайно почали вживати відповідних заходів з захисту власних металургійних галузей у забезпеченні металобрухтом. 3абороняють експорт брухту Аргентина, ОАЕ, Вірменія, ПАР. Інші країни ще більше збільшують експортне мито. Своєю чергою ЕС лобіює заборону на експорт брухту – у зв'язку з необхідністю виконувати норми Grееп Deal. Адже переробка металобрухту дозволяє значно скоротити карбоновий слід», - підкреслюють у Комітеті.

3а висновками Комісії lСС Ukraine з питань стратегій розвитку промислового та енергетичного комплексів, світові тенденції до значного обмеження експорту та повної заборони експорту металобрухту у найближчі роки буде зберігатися. І Україні рано чи пізно також доведеться йти цим шляхом.

«Головне питання – щоб ми не стали останніми у списку країн, що призведе до максимального вивезення металобрухту з нашої країни. Саме тому ми просимо задля збереження стабільної роботи металургійного комплексу України, – а це 35% товарного експорту i 200 тис. робочих місць, – розглянути можливість тимчасово заборонити експорт металобрухту за межі території України для стабілізації ситуації, а надалі визнати цю сировину стратегічною, експорт якої вимагає окремих рішень», – резюмують в lСС Ukraine.

Як відомо, у 2021 році експорт металобрухту набув катастрофічних обсягів, і до кінця року може скласти понад 1 млн тон. За оцінками експертів, це може призвести до дефіциту брухту всередині країни, системної кризи у металургійній галузі та закриття підприємств.

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