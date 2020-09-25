Закон про індексацію розміру аліментів набув чинності



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Індексація розміру аліментів проводитиметься щорічно

В Україні будуть щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі.

Відповідний закон «Про виконавче провадження», ухвалений Верховною Радою 1 вересня 2020 року, у п'ятницю, 25 вересня, набув чинності.

На виконавця поклали обов'язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачене у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем в установленому урядом порядку. Індексацію проводитимуть щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

Сімейним кодексом України (частина друга статті 184) передбачено, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

Індексація грошових доходів, спрямована на підтримання купівельної спроможності населення в умовах зростання цін з метою дотримання встановленого статтею 48 Конституції права щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Зазначається, що ухвалення закону сприятиме:

покращенню матеріального стану осіб, розмір аліментів на утримання яких визначено судом у твердій грошовій сумі;

зменшенню навантаження на держбюджет у зв’язку із скороченням кількості отримувачів соціальних виплат та/або зменшення розміру таких виплат;

зменшенню навантаження на місцеві загальні суди та відповідні суди апеляційної та касаційної інстанцій.

Нагадаємо, за відповідний закон проголосував 321 парламентарій.