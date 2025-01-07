«Тривожна геополітична комбінація» Путіна й Трампа загрожує ЄС – Financiаl Times

«Економіка Росії перебуває на військових рейках. Небезпека наближається до нас на повній швидкості»

Зростання загрози з боку російського диктатора Володимира Путіна і байдужість з боку новообраного президента США Дональда Трампа вже в 2025 році можуть створити реальну кризу в галузі безпеки для Європи. Про це пише Financiаl Times.

«Можлива «геополітична комбінація», за якої Путін загрожуватиме, а Трамп – виявлятиме байдужість, обіцяє Європі серйозну безпекову кризу», – зазначають журналісти.

Як зазначає газета, європейським країнам необхідно терміново відреагувати на цю «тривожну геополітичну комбінацію», зміцнивши власну оборону. Для цього потрібно насамперед збільшити витрати на оборону, а також мати реальне уявлення про те, що реально відбувається у Росії та США.

«Економіка Росії перебуває на військових рейках. Небезпека наближається до нас на повній швидкості», – цитує Financiаl Times нещодавню заяву генсека НАТО Марка Рютте. Він був одним із тих, хто закликав країни НАТО швидко нарощувати оборонне виробництво та «переходити на військове мислення».

Крім Рютте, про небезпеку Росії попереджав і головнокомандувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі. Зокрема він говорив, що Росія «не має наміру зупинятися в Україні».

Опитані Financiаl Times аналітики стверджують, що Росія вже веде гібридну війну з Європою, і нагадують, що під час холодної війни США очолювали союзників, а за Трампа «американська реакція може бути зовсім іншою». Водночас аналітики вважають, що європейські армії не готові до потенційного конфлікту з Москвою. Так, на початку минулого року в британській армії було 73 520 осіб – найменша кількість із 1792 року. У німецькій армії – 64 тис. осіб.

При цьому військові планувальники НАТО вважають, що блоку не вистачає приблизно третини необхідного для ефективного стримування Росії. Так, особливий дефіцит спостерігається у сфері систем протиповітряної оборони, логістики, боєприпасів та захищеного комунікаційного обладнання, пише Financiаl Times.

Нагадаємо, Курська область цілком може стати початком кінця для Путіна в 2025 році, як це було для Гітлера в 1943 році. Російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, і ЗСУ, замість того, щоб просто втриматися, можуть домогтися успіхів. Зокрема, нещодавно Путін заявив, що до Різдва поверне собі землі Росії в Курській області.