Глава Єврокомісії розкритикувала «Газпром» за «дивну поведінку»

«Для досягнення енергетичної безпеки ми будуємо партнерство зі США», – зазначила фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що країни Євросоюзу мають стати незалежнішими від російського газу

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала російський «Газпром» за відмову нарощувати постачання газу до Європи на тлі великого попиту та високих цін. Про це у понеділок повідомляє Der Tages Spiegel.

«Поведінка російського постачальника газу «Газпром», який не збільшує обсяги постачання газу до Європи в нинішній ситуації, є дивною поведінкою», – сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що країни Євросоюзу мають стати незалежнішими від російського газу.

«Не можна виключати, що Кремль продовжуватиме використовувати газ як загрозу, і саме тому ми маємо стати більш незалежними», – додала глава Єврокомісії.

За її словами, ЄС обговорює зі США, Норвегією та іншими країнами постачання газу до Європи.

«Для досягнення енергетичної безпеки ми будуємо партнерство зі США, і йдеться, здебільшого, про постачання зрідженого природного газу», – зазначила фон дер Ляєн.

Варто зазначити, що РФ у січні обвалила транзит газу через Україну.

Раніше Європейський Союз розробив план дій на випадок, якщо Росія припинить поставки газу до Європи. Так, ЄС розглядає можливість співпраці з США, Катаром і Азербайджаном з питання поставок газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити їх.

Також Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ.