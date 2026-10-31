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«Газпром» знову лякає Європу морозами та газом по $2500

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Газпром» знову лякає Європу морозами та газом по $2500
Підвищення котирувань відбувається на тлі перебоїв із постачанням скрапленого природного газу з Близького Сходу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міллер пов’язав можливе подорожчання газу з низькими запасами у сховищах

Ціни на газ у Європі можуть зрости до $2500 за тисячу кубометрів, якщо майбутня зима буде холодною. Такий прогноз озвучив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис російської компанії та Reuters.

За словами Міллера, європейські ціни на газ уже в жовтні перевищили $1200 за тисячу кубометрів. Він стверджує, що західні експерти очікували такого рівня лише в період пікового осінньо-зимового споживання.

Як аргумент на користь свого прогнозу керівник «Газпрому» навів заповненість німецьких газосховищ. За його даними, резервуари Німеччини – найбільшого споживача газу в Європі – заповнені на 61,6%. Міллер назвав це одним із наслідків низьких темпів закачування газу та припустив, що за холодної зими ціна в окремі періоди може сягнути $2500 за тисячу кубометрів.

Водночас наведені ним дані стосуються саме Німеччини, а не всього Європейського Союзу. За інформацією Reuters від 29 жовтня, європейські газосховища загалом були заповнені приблизно на 75%, тоді як у Німеччині рівень запасів становив 61,7%. Німецьке Міністерство економіки та енергетики відкинуло звинувачення в тому, що країна недостатньо поповнювала резерви. У відомстві заявили, що постачання газу залишаються забезпеченими завдяки скрапленому природному газу, трубопровідному імпорту та інтегрованій газовій мережі.

Підвищення котирувань відбувається на тлі перебоїв із постачанням скрапленого природного газу з Близького Сходу. 28 жовтня базова ціна газу на нідерландському хабі TTF короткочасно сягнула 100 євро за мегават-годину. Це найвищий показник із грудня 2022 року. На ринок тиснуть проблеми з морськими перевезеннями та невизначеність щодо постачань напередодні опалювального сезону, повідомляє Reuters.

Варто зауважити, що прогноз у $2500 за тисячу кубометрів – це оцінка самого Міллера за умови холодної зими, а не підтверджений сценарій чи консенсус незалежних аналітиків. Його заява пролунала на тлі реального зростання біржових цін, однак не свідчить, що ринок обов’язково досягне такого рівня взимку.

Нагадаємо, у жовтні «Главком» повідомляв, що європейські газові сховища спорожніли до рекордного рівня, а ЄС ризикує зіткнутися з дефіцитом 14 млрд кубометрів газу взимку 2026–2027 років. Серед причин називали порушення світових постачань енергоносіїв через війну в Ірані та недостатні стимули для компаній поповнювати резерви. 

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Теги: газ зима Європа ринок Газпром

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