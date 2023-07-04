Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна та Швеція домовились співпрацювати для наближення членства в НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна та Швеція домовились співпрацювати для наближення членства в НАТО
Володимир Зеленський подякував Швеції за підтримку України
фото з відкритих джерел

Під час телефонної розмови лідери України та Швеції також обговорили ситуацію на полі бою в Україні

Президент України Володимир Зеленський та лідер Швеції Ульф Крістерссон домовилися координувати зусилля для наближення вступу країн до НАТО. Про це повідомив президент України.

Під час телефонної розмови лідери країн обговорили ситуацію на полі бою в Україні, останні події на території Росії, а також темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції.

«Домовилися координувати зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО», – розповів Зеленський.

Президент України подякував за результативне піврічне головування Швеції в Раді Євросоюзу та активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти Росії.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО ще минулого року. Заявки на членство мають бути схвалені всіма членами НАТО, але Туреччина та Угорщина довго затягували їхнє схвалення. Врешті-решт Фінляндія приєдналася до НАТО, а Швеція поки ні. Туреччина неодноразово заявляла, що Швеція має вжити додаткових кроків проти прихильників забороненої Робітничої партії Курдистану і членів мережі, яку Анкара вважає відповідальною за спробу державного перевороту в 2016 році.

Нагадаємо, що Україна та НАТО започаткували Раду з управління проєктами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни. Рада стане сполучною ланкою між політичними та військовими структурами Альянсу та українськими інституціями під час розробки та імплементації проектів.

Теги: Швеція Володимир Зеленський Україна НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу аерозолього, задушливої дії
Окупанти скинули хімічний боєприпас на позиції українських військових під Мар'їнкою
25 червня, 14:11
Фінляндія готова розмістити нові бази НАТО на кордоні з Росією
НАТО може розмістити нові бази у Балтійському морі – Politico
22 червня, 22:10
НАТО виключає можливість вступу України до Альянсу, поки вона перебуває в стані активної війни
НАТО може спростити вступ України до альянсу – міністр Пісторіус
16 червня, 11:54
В Україні зафіксували зниження цін на огірки
Зробити салат буде дешевше. В Україні впала ціна на популярний овоч
14 червня, 07:34
Росія вважає Україну такою, що «втратила статус прибережної держави»
Путін затвердив денонсацію договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
13 червня, 15:31
До України вже прибули зенітно-ракетні комплекти Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини
Україна отримає ще п'ять батарей Patriot – The Wall Street Journal
12 червня, 12:48
Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні
Після візиту до Києва посланець Папи Римського зібрався до Москви
12 червня, 07:29
Художник зобразив тварин із зоопарку «Казкова Діброва» у Новій Каховці
Потоп на Херсонщині. Як художники звертаються до світу мовою малюнка (фото)
8 червня, 18:58
Зеленський зазначив, в Україні зараз відбувається екологічна та людська катастрофа
Зеленський шокований відсутністю реакції ООН і Червоного Хреста на катастрофу
7 червня, 21:38

Політика

Столтенберг залишився на посаді генсека НАТО
Столтенберг залишився на посаді генсека НАТО
МЗС викликало посла Грузії, щоб обговорити стан Саакашвілі
МЗС викликало посла Грузії, щоб обговорити стан Саакашвілі
Операція «Ы». Росія вдарила «шахедами», зробленими на новому заводі? (фотофакт)
Операція «Ы». Росія вдарила «шахедами», зробленими на новому заводі? (фотофакт)
Україна та Швеція домовились співпрацювати для наближення членства в НАТО
Україна та Швеція домовились співпрацювати для наближення членства в НАТО
Держдеп США закликав американців не їздити в Китай
Держдеп США закликав американців не їздити в Китай
Україна не отримає західні винищувачі до закінчення контрнаступу
Україна не отримає західні винищувачі до закінчення контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
63K
Відкрили ключем купе: пасажирка розповіла, як її обікрали в поїзді «Укрзалізниці»
29K
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
21K
Під Москвою безпілотник атакував військову частину
20K
Уперше за чотири місяці: ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач
18K
Скандал із військовими на Хмельниччині: територіальний центр комплектування відреагував

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту