Україна та Швеція домовились співпрацювати для наближення членства в НАТО

Під час телефонної розмови лідери України та Швеції також обговорили ситуацію на полі бою в Україні

Президент України Володимир Зеленський та лідер Швеції Ульф Крістерссон домовилися координувати зусилля для наближення вступу країн до НАТО. Про це повідомив президент України.

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Під час телефонної розмови лідери країн обговорили ситуацію на полі бою в Україні, останні події на території Росії, а також темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції.

«Домовилися координувати зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО», – розповів Зеленський.

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Президент України подякував за результативне піврічне головування Швеції в Раді Євросоюзу та активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти Росії.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО ще минулого року. Заявки на членство мають бути схвалені всіма членами НАТО, але Туреччина та Угорщина довго затягували їхнє схвалення. Врешті-решт Фінляндія приєдналася до НАТО, а Швеція поки ні. Туреччина неодноразово заявляла, що Швеція має вжити додаткових кроків проти прихильників забороненої Робітничої партії Курдистану і членів мережі, яку Анкара вважає відповідальною за спробу державного перевороту в 2016 році.

Нагадаємо, що Україна та НАТО започаткували Раду з управління проєктами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни. Рада стане сполучною ланкою між політичними та військовими структурами Альянсу та українськими інституціями під час розробки та імплементації проектів.