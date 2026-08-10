Тарас Шевченко очолив Асоціацію українських операторів грального бізнесу

Раніше Тарас Шевченко очолював напрям урядових відносин Glovo у Східній Європі та Центральній Азії

Серед пріоритетів нового президента – рівні правила для легального ринку, системна протидія нелегальним операторам, розвиток відповідальної гри та посилення діалогу бізнесу з державою

Президентом Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) обрано Тараса Шевченка – фахівця у сфері Government Relations та публічної політики з понад 15-річним досвідом.

Рішення ухвалили збори учасників Асоціації в період, коли український ринок азартних ігор входить у новий етап регуляторної реформи.

Серед ключових пріоритетів АУОГБ – прозорі та передбачувані правила для легального бізнесу, розвиток механізмів відповідальної гри, протидія нелегальним операторам і посилення професійної взаємодії галузі з державою.

«Реформа грального ринку ще не завершена. Завдання Асоціації – бути для держави професійним партнером, який пропонує не лише позицію бізнесу, а й дані, експертизу та конкретні рішення. Нам потрібні зрозумілі й однакові правила для всіх: захист гравців, ефективна протидія нелегальному ринку та передбачувані умови для тих, хто працює легально», – зазначив Тарас Шевченко.

Окремим напрямом роботи Асоціації залишатиметься боротьба з нелегальним сегментом. В АУОГБ наголошують: подальше вдосконалення вимог до ліцензованих операторів має відбуватися паралельно із системною протидією нелегальним операторам. Інакше бізнес, який виконує регуляторні та податкові вимоги держави, опиняється в нерівних конкурентних умовах.

Асоціація також планує посилити роботу над стандартами відповідальної гри, доступом легальної індустрії до фінансових послуг, аналітичними дослідженнями ринку та представленням українського iGaming на міжнародному рівні.

Професійний досвід

До приєднання до АУОГБ Тарас Шевченко очолював напрям урядових відносин Glovo у Східній Європі та Центральній Азії. У компанії він побудував GR-функцію з нуля та відповідав за роботу в Україні, Казахстані, Грузії, Вірменії та Киргизстані. Раніше працював у сфері законотворчості та Government Relations.