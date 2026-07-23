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Латвія готує новий удар по російському імпорту

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Латвія готує новий удар по російському імпорту
Латвія закриває двері для російських книг та іграшок
фото: Delfi

Під заборону можуть потрапити книги, періодика, відеоігри, одяг, взуття та іграшки

Сейм Латвії на позачерговому засіданні 23 липня ухвалив поправки до Закону «Про підтримку цивільного населення України», які відкривають шлях до заборони імпорту окремих товарів, вироблених у Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

Законопроєкт надає уряду повноваження визначити перелік товарів, на які поширюватимуться обмеження. До нього можуть увійти книги та періодичні видання, насамперед російською мовою, відеоігри, спортивні товари, іграшки, одяг і взуття. За документ проголосували 66 депутатів. Вісім парламентарів виступили проти, ще вісім не брали участі в голосуванні.

Поправки мають на меті подальше скорочення економічних зв'язків Латвії з Росією та Білоруссю. Водночас вони доповнюють уже запроваджені Європейським Союзом санкції та торговельні обмеження щодо цих країн.

Заборона поширюватиметься як на товари, ввезені безпосередньо з Росії та Білорусі, так і на продукцію, що надходитиме через треті країни. При цьому транзит таких товарів територією Латвії до інших держав ЄС залишиться дозволеним.

Під час парламентських дебатів міністерка закордонних справ Байба Браже заявила, що після набуття законом чинності уряд невідкладно затвердить перелік товарів. Вона також наголосила, що Росія використовує книги та періодичні видання як інструмент пропаганди, а тому їх поширення не відповідає інтересам ні Латвії, ні Європейського Союзу.

Раніше Латвія посилила заходи безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури після отримання розвідувальної інформації про потенційні загрози з боку Росії. Під додаткову охорону взяли Інчукалнське підземне газосховище та гідроелектростанцію на Даугаві. 

Росія може посилити провокації проти країн Балтії та спробувати перевірити рішучість НАТО, вважає президент країни. За його словами, Москва діє як агресивна імперія, а Альянс має бути готовим до будь-яких сценаріїв. 

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Теги: Латвія росія імпорт книги торгівля

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