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Німеччина пом'якшила санкції проти РФ заради рибних паличок – Der Spiegel

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Німеччина пом'якшила санкції проти РФ заради рибних паличок – Der Spiegel
У Північній Німеччині виробництво рибних паличок забезпечує сотні тисяч робочих місць
фото ілюстративне

Болгарія водночас заблокувала санкції проти патріарха Кирила 

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії виявився значно м'якшим за первинні пропозиції через позицію низки країн-членів. Про це пише «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Чому Німеччина заступилася за російський мінтай

За даними видання, Берлін виступив проти швидкого запровадження санкцій на імпорт російського мінтаю. Представники харчової промисловості попереджали, що обмеження призведуть до скорочення виробництва й зростання витрат, а в Північній Німеччині під загрозою опиняться сотні тисяч робочих місць, пов'язаних із випуском рибних паличок, панірованого філе та іншої замороженої продукції.

Зрештою Берлін домігся м'якшого підходу, виходячи з принципу, що санкції «мають завдати більшої шкоди російській стороні, ніж самій Німеччині». Аналогічні побоювання під час переговорів висловлювали Франція та Португалія, для якої важливі поставки тріски. Через це російська риба зберегла доступ на ринок ЄС, а європейські судна продовжать перевозити російський газ.

Хто заблокував санкції проти патріарха Кирила

У санкційний список знову не включили патріарха Кирила. Якщо у 2022 році проти цього виступала Угорщина, то цього разу, за інформацією Der Spiegel, блокуванням погрожував прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев, заявивши, що не хоче змішувати релігію й політику.

Утім, як стверджує видання, реальною метою могло бути збереження поза санкційним списком співвласника «Лукойла» Вагіта Алекперова, який має важливе значення для енергетичного сектору Болгарії.

Der Spiegel робить висновок, що новий пакет не завдасть Росії суттєво більшої шкоди, ніж уже чинні обмеження, оскільки окремі держави ЄС продовжують відстоювати власні економічні інтереси.

Нагадаємо, посли ЄС узгодили 21-й пакет санкцій проти Росії лише після тривалих суперечок – із фінального переліку раніше вже випала заборона на в'їзд для колишніх російських військових, а пропозицію обмежити імпорт риби відхилили.

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Теги: росія Німеччина санкції імпорт ринок Угорщина риба Румен Радев обмеження

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