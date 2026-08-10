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Міненерго має втрутитися в ситуацію з Червоноградською збагачувальною фабрикою – депутат

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Міненерго має втрутитися в ситуацію з Червоноградською збагачувальною фабрикою – депутат
Фабрика не функціонує з січня 2026 року, що призводить до руйнування виробничих споруд та ризиків екологічної катастрофи
фото: wikipedia.org

Михайло Бондар закликає міністерство домогтися призначення незалежного керуючого фабрики

Міністерство енергетики має активніше втрутитися в ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики та консолідувати позицію державних кредиторів. Про це заявив народний депутат Михайло Бондар.

За його словами, питання запуску підприємства зараз фактично залежить від судового процесу та призначення арбітражного керуючого. Наступне засідання очікується 19 серпня.

«Я думаю, що Міністерство енергетики має активно включитися, консолідувати десь всіх державних кредиторів і вирішити питання з незалежним арбітражем, з незалежною людиною, яка буде працювати на користь держави», – заявив Бондар.

Депутат наголосив, що серед кредиторів підприємства є як державні, так і приватні структури, між якими триває конфлікт щодо кандидатури керуючого санацією.

За словами Бондаря, без вирішення питання управління неможливо перейти до повноцінного запуску фабрики.

«Тому питання з Червоноградською фабрикою обов’язково треба вирішити», – підкреслив він.

Раніше депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб також заявила, що ситуація навколо Червоноградської збагачувальної фабрики потребує негайного втручання Міністерства енергетики.

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Теги: завод вугілля Міненерго

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