Українська металургія втрачає виробництво та експорт через війну, CBAM і нові обмеження ЄС, – ЗМІ

Ідеальний шторм: війна, CBAM і конкуренція імпорту посилюють кризу української металургії

Українська металургійна галузь у 2026 році працює під одночасним тиском війни, нових торговельних бар'єрів Європейського Союзу, високих цін на енергоносії та зростання імпорту сталі. У результаті скорочуються виробництво, експорт і частка української продукції на внутрішньому ринку, пише GMK Center.

У першому півріччі 2026 року виробництво сталі в Україні зменшилося на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а видобуток залізної руди – на 18,8%. Галузь продовжує працювати в умовах постійних ракетних і дронових атак, перебоїв з електропостачанням, пошкодження інфраструктури та гострого дефіциту кадрів. Додатковим викликом залишаються високі витрати на енергоносії.

Суттєво погіршилася і ситуація з експортом. За підсумками першого півріччя поставки плоского прокату скоротилися на 8,1%, а сортового – на 41,7%. Це пов'язують із новими обмеженнями доступу на європейський ринок, який залишається ключовим для українських виробників: торік до ЄС експортували 85% сортового та 86% плоского прокату.

У галузі наголошують, що запровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) та нових тарифних квот фактично створює додаткові торговельні бар'єри для української продукції. За прогнозами, лише нові квоти можуть призвести до скорочення експорту на 1,3–1,5 млн тонн сталі щороку.

Водночас український ринок дедалі активніше займає імпортна продукція. У першому півріччі імпорт плоского прокату зріс на 2,3%, а сортового – одразу на 64%. Основними постачальниками стали Туреччина та Китай, які мають конкурентні переваги завдяки нижчим енергетичним витратам, стабільнішим умовам роботи та доступу до дешевшої сировини.

У результаті частка імпортної сталі на українському ринку зросла до 43,8% проти 37% роком раніше, тоді як пропозиція вітчизняної металопродукції скоротилася на 7,6%.

За прогнозами галузі, без перегляду торговельних умов із ЄС та пом'якшення впливу CBAM тиск на українську металургію лише посилюватиметься. Очікується, що виробництво сталі в Україні становитиме 6,5 млн тонн у 2026 році та знизиться до 5,8 млн тонн у 2027 році, що буде нижче за історичний мінімум, зафіксований у 2023 році.

Як відомо, металургія залишається одним із ключових донорів українського бюджету: найбільші компанії галузі за 5 років сплатили 190 млрд грн податків.