Кабмін шукає додаткові кошти на оборону – Корецький провів нараду

Уряд формує бачення фінансування Сил оборони на 2027 рік

Уряд опрацьовує актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця 2026 року та одночасно шукає додаткові ресурси, зокрема за допомогою міжнародних партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Про що йшлося на нараді

Корецький розповів, що провів окрему нараду із Секретарем РНБО, міністром фінансів, виконувачем обов'язків міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки та міністром внутрішніх справ.

«Обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця цього року. Уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки», – написав прем'єр-міністр.

фото: Сергій Корецький/Telegram

За його словами, усі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Водночас Кабмін продовжує пошук додаткового фінансового ресурсу поза межами бюджету.

«Уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів», – зазначив Корецький.

Бюджет на наступний рік

Прем'єр-міністр додав, що паралельно з актуалізацією поточних видатків уряд уже визначився з підходами до фінансування армії на наступний рік.

«Вже зараз сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік. Працюємо над комплексним формуванням Бюджету 2027», – підсумував Корецький.

фото: Сергій Корецький/Telegram

Раніше прем'єр-міністр називав повне забезпечення Сил оборони та масштабування українського оборонно-промислового комплексу головним завданням уряду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким видатки на сектор безпеки й оборони у бюджеті 2027 року мають становити не менше 26% ВВП. Крім того, Україна нещодавно отримала черговий транш у €3,47 млрд від ЄС у межах Ukraine Support Loan, частину якого спрямують на посилення обороноздатності.