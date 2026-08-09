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Хліб дорожчатиме: експерт назвав причини

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Хліб дорожчатиме: експерт назвав причини
За останні два роки хліб в Україні дорожчав у середньому на 1,5–2% щомісяця
фото ілюстративне

Тенденція збережеться до кінця цього року

В Україні до кінця року хліб може подорожчати ще приблизно на 10%. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «16 тонн зерна за тонну дизеля. Аграрії підійшли до межі». Голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив причини такого явища. За його словами, зерно та борошно разом формують близько 25–35% собівартості хліба. Решта витрат припадає на енергоносії, логістику, оплату праці, пакування та інші складові виробництва. Марчук зазначив, що конкуренція за працівників і необхідність бронювання персоналу також збільшують витрати хлібозаводів. Зарплати на підприємствах, за його словами, перевищують 26 тис. грн (мінімальний показник для «броні»). Крім того, на собівартість хліба впливає валютний курс, оскільки значна частина обладнання для виробництва закуповується за кордоном.

За останні два роки хліб в Україні дорожчав у середньому на 1,5–2% щомісяця. Марчук очікує, що тенденція збережеться і цього року: до кінця грудня ціни можуть зрости ще приблизно на 10%.

Окремий ризик – проблеми з логістикою. Через російські удари по логістичних центрах та інфраструктурі виробникам і торговельним мережам доводиться змінювати маршрути доставки. Якщо відстань до магазинів збільшується, це зрештою позначається і на ціні продукції.

Водночас аграрії побоюються вже не лише подорожчання хліба, а й можливого скорочення виробництва пшениці наступного року.

Аграрій із Хмельниччини, з яким поспілкувався «Главком», вважає, що нинішнє подорожчання пального безпосередньо не вплине на ціну хліба найближчим часом. Проте через збитковість вирощування пшениці фермери можуть почати скорочувати площі під цією культурою. «Наступного року пшениці може бути менше. Її будуть менше сіяти, тому що є запаси, а сама культура зараз збиткова», – сказав аграрій.

Раніше «Главком» писав, що закупівельні ціни на зерно та олійні культури в Україні вже впали на 30-40% через проблеми з морським експортом. Якщо ситуація в портах не зміниться, аграрії прогнозують подальше здешевлення нового врожаю.

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Теги: ціни хліб культура аграрії зерно

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