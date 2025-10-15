Головна Країна Кримінал
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Харкові жінка підозрюється у побитті до смерті трирічної дитини
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави
фото: Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора наголошує, що у день трагедії сусіди чули крик, плач та лайку з квартири

У Харкові 40-річній жінці повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, після смерті рідної матері трирічний хлопчик проживав у Харкові разом із батьком, мачухою та її малолітньою донькою. Через постійну зайнятість – чоловік майже цілодобово працював у реабілітаційному центрі – догляд за дитиною здійснювала підозрювана.

«На початку жовтня 2025 року між нею та дитиною виник конфлікт, під час якого жінка побила хлопчика, нанісши йому численні удари руками й ногами по голові та обличчю. Від отриманих травм дитина втратила свідомість. Щоб приховати сліди злочину, підозрювана викликала йому швидку допомогу та повідомила медикам нібито хлопчик впав у ванній кімнаті. Дитину госпіталізували, однак за кілька днів він помер у лікарні, не приходячи до тями», – зауважили правоохоронці.

Офіс генпрокурора наголошує, що у день трагедії сусіди чули крик, плач та лайку з квартири. Медики підтвердили, що тілесні ушкодження дитини не могли виникнути внаслідок падіння у ванній кімнаті.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

До слова, на Дніпропетровщині подружжя судитимуть за обвинуваченням у вбивстві власної дитини. За даними слідства, пара до смерті побила чотирирічного сина. На тілі хлопчика виявили понад 20 тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, столичні правоохоронці оголосили підозру 17-річній мешканці Києва, яка залишила свого семимісячного сина самого у зачиненій квартирі на чотири дні без їжі та нагляду. Внаслідок цього дитина впала у кому.

