«Дві години різними частинами тіла стукала у двері». Депутат поскаржився Стефанчуку на Безуглу

Парламентарка Безугла заявила, що її права як народного депутата «було порушено»

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поскаржився на дії парламентарки Мар’яни Безуглої. За його словами, колишня заступниця голови комітету «дві години різними частинами тіла стукала у двері» кабінету, де відбувалося засідання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

«Пане голово, я прошу дати процедурне доручення комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги, медичного страхування розробити алгоритм поведінки для апарату Верховної Ради на екстреній ситуації, які загрожують життю та здоров’ю народних депутатів України. Вчора одна з народних депутаток дві години безперервно стукала у двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров’ю. Тому я прошу відреагували й підготувати відповідні протоколи», – заявив Веніславський.

Своєю чергою Мар’яна Безугла заявила, що її права як народного депутата «було порушено» через те, що вона не потрапила на засідання комітету. Раніше Безугла опублікувала відео про те, що «комітетчики з нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні закрилися в кабінеті зсередини, щоб фізично не пустити мене на засідання».

Нагадаємо, більше як рік тому Верховна Рада звільнила народну депутатку Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки та оборони і перевела її до складу Комітету з питань зовнішньої політики. Тоді Мар’яна Безугла написала, що тепер її «боротьба не тільки не зменшиться, а й набуде міжнародного характеру». Також вона пообіцяла відтепер публікувати свої дописи й англійською мовою.