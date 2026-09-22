Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Дизель знову перетнув позначку 100 грн. Ціни на АЗС 22 вересня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Дизель знову перетнув позначку 100 грн. Ціни на АЗС 22 вересня 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar

Станом на 22 вересня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,21 грн за літр, дизельного пального – 99,23 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне 

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, зміни зафіксовано у трьох мережах. На АЗС Socar бензин А-95 подорожчав на 1 грн/л – до 94,90 грн, А-95+ – до 97,90 грн, дизель – до 103 грн, ДП+ та А-100 – до 104 грн/л.

Це вже вдруге за останні десять днів дизельне пальне на АЗС Socar досягло позначки 100 грн за літр. 12 вересня преміальний дизель у мережі подорожчав до 100 грн/л. Згодом ціна знизилася: станом на ранок 21 вересня дизель на Socar коштував 99,90 грн/л. 

На АЗС «Укрнафта» А-95, А-95+ та А-92 подорожчали на 1 грн/л, тоді як газ подешевшав до 42,90 грн/л. У мережі БРСМ-Нафта трохи знизилися ціни на А-95, дизель і газ.

В Окко, WOG та Socar бензин і дизель, як і раніше, найдорожчі серед представлених мереж, тоді як на UPG та АЗС «Укрнафта» пальне залишається помітно дешевшим.

Ціни на пальне станом на 22 вересня 2026 року (грн за літр)

Главком Пальне
Мережа
А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 89,90 91,90 97,90 99,90 99,90 - 43,90
OKKO 92,90 95,90 99,90 99,90 99,90 - 45,50
WOG 92,90 95,90 99,90 99,90 99,90 - 45,50
KLO 86,40 92,00 99,80 99,90 99,90 84,50 44,90
SOCAR 94,90 97,90 103 104 104 - 45,50
UKRNAFTA 88,90 91,90 97,90 99,90 - 86,90 42,90
БРСМ 85,58 - 96,26 - - - 42,69

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Читайте також:

Теги: ціни заправка дизельне пальне АЗС пальне бензин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп почав війну з Іраном без жодного плану і дестабілізував ринки
Трамп – остання людина у світі, яка може дорікати Україні дорогим пальним
14 вересня, 14:34
Пожежа на Кіришському НПЗ після атаки
Генштаб підтвердив ураження другого за потужністю НПЗ Росії та аеродрому «Єйськ»
30 серпня, 12:27
Зараз павербанки коштують від сотень гривень, а генератори та EcoFlow – від десятків тисяч
Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow
4 вересня, 15:04
НПЗ «Конденсат» наразі переробляє російську та казахстанську нафту
Росія знайшла країну, яка врятує її від паливної кризи
25 серпня, 18:49
У серпні українці перепродали на 6,4% менше вживаних авто, ніж торік
Ринок вживаних авто змінився: які машини обирають українці
5 вересня, 10:00
На об’єкті знаходяться резервуари із бензином АІ-92, АІ-95, АІ-98 та дизельним пальним
Дрони атакували нафтобазу в Сочі: що відомо про об’єкт
4 вересня, 04:30
Національний банк оновив офіційний курс валют на 7 вересня 2026 року
Курс валют 7 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
7 вересня, 09:37
Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
15 вересня, 05:51
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 21 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 07:01

Особисті фінанси

Дизель знову перетнув позначку 100 грн. Ціни на АЗС 22 вересня 2026 року
Дизель знову перетнув позначку 100 грн. Ціни на АЗС 22 вересня 2026 року
Пенсіонери-ВПО отримуватимуть виплати за новими правилами: що зміниться з жовтня
Пенсіонери-ВПО отримуватимуть виплати за новими правилами: що зміниться з жовтня
Ціни на вершкове масло в Україні пригальмували: чи прогнозується здорожчання
Ціни на вершкове масло в Україні пригальмували: чи прогнозується здорожчання
Ціна на дизельне пальне в Україні перевищила 100 грн за літр
Ціна на дизельне пальне в Україні перевищила 100 грн за літр
Один із банків припиняє зараховувати пенсії з 1 жовтня: як отримати гроші
Один із банків припиняє зараховувати пенсії з 1 жовтня: як отримати гроші
Сало в Україні дорожчає: скільки коштує кілограм
Сало в Україні дорожчає: скільки коштує кілограм

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
198K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
146K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
68K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua