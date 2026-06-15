Мільйони гривень на рік: стало відомо, хто з суддів та депутатів отримує найбільші пенсії в Україні

Медіанна пенсія серед депутатів і суддів майже однакова – близько 228 тис. грн на рік.

В Україні 913 чинних народних депутатів та суддів офіційно отримують пенсійні виплати. Це становить 14% від загальної кількості посадовців, які подали електронні декларації за 2025 рік. При цьому абсолютний рекорд виплат належить колишньому служителю Феміди, чия річна пенсія наближається до 3 млн грн. Про це повідомляють «Главком» з посиланням на дані Єдиного реєстру декларацій України.

За даними аналізу декларацій, медіанна пенсія серед народних обранців та суддів є майже однаковою і становить близько 228 тис. грн на рік (приблизно 19 тис. грн на місяць). Проте у лідерів рейтингу ці цифри в рази вищі.

Топ-3 пенсіонери серед народних депутатів

Загалом пенсію отримують 55 діючих парламентарів. Найзаможнішими пенсіонерами у Верховній Раді стали:

Василь Німченко (екссуддя Конституційного Суду України) – 2,3 млн грн на рік (понад 192 тис. грн на місяць).

– 2,3 млн грн на рік (понад 192 тис. грн на місяць). Михайло Новіков (депутат, адвокат, у минулому – суддя) – 1,46 млн грн на рік (майже 122 тис. грн щомісяця).

– 1,46 млн грн на рік (майже 122 тис. грн щомісяця). Андрій Кожем’якін (багаторічний нардеп, генерал-лейтенант) – 973 тис. грн на рік (понад 81 тис. грн на місяць).

Суддівські рекорди



Серед 858 суддів, які задекларували пенсії, суми виявилися ще соліднішими. рРкордсменом країни став Віктор Школяров, який отримав майже 3 млн грн пенсії на рік. Максимальна щомісячна виплата судді досягла позначки у 249,9 тис. грн.

Нагадаємо, що високі пенсійні виплати суддів зумовлені специфікою українського законодавства, яке гарантує їм так зване довічне грошове утримання, розмір якого залежить від стажу роботи та актуальної заробітної плати чинного судді.

Зауважимо, 10,17 млн пенсіонерів нараховується наразі в Україні. 73% пенсіонерів отримують виплати за віком: це 7,4 млн українців. Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тис. або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тис. мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів становлять менш як 1%.

До слова, Кабінет міністрів працює над тим, аби підняти пенсію до 6 тис. грн. Підвищення пенсій торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Наразі мінімальна пенсія складає 3,4 тис. грн. Таким чином, за планом Кабміну, базова виплата може зрости майже у два рази.