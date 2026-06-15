Курс валют 15 червня 2026: долар здешевшав

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 15 червня 2026 року. Порівняно з неділею, за курсом НБУ 14 червня, долар здешевшав на 11 копійок, а євро та інші валюти навпаки здорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,81, євро – 51,85 грн, польського злотого – 12,21 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,8144 51,8592 60,1006 12,2107 56,2854 Ощадбанк 44,70 / 45,10 51,75 / 52,25 - - - Приватбанк 44,60 / 45,04 51,76 / 52,35 59,96 / 60,97 12,20 / 12,30 - ПУМБ 44,70 / 45,30 51,80 / 52,50 59,40 / 60,80 12,04 / 12,34 - monobank 44,60 / 45,03 51,60 / 52,30 - - - Райффайзен 44,60 / 45,09 51,50 / 52,30 57,60 / 61,30 11,50 / 12,55 53,50 / 57,20 OTP Bank 44,40 / 45,10 51,25 / 52,25 - - 56,00 / 56,95 Укрсиббанк 44,70 / 45,19 51,65 / 52,34 59,35 / 61,15 - 55,50 / 57,20

* курс валют станом на 09:10 15 червня 2026 року

Протягом тижня Національний банк України продемонстрував тенденцію до послаблення національної валюти щодо всіх основних іноземних валют. Найбільше зростання зафіксовано по позиціях американського долара та британського фунта стерлінгів.

Долар США продемонстрував найвідчутніший стрибок, додавши в ціні одразу 46 копійок. Британський фунт продовжує впевнено дорожчати, подолавши психологічний бар'єр у 60 грн. За тиждень валюта Великої Британії зросла на 35 копійок. Євро показав помірне зростання, додавши до своєї вартості 22 копійки. Польський злотий змінився незначно, продемонструвавши вихід у символічний «плюс» на 1 копійку. Швейцарський франк зберіг максимальну стабільність щодо української гривні, його коливання склали менше сотої копійки.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.