В яких випадках споживачі газу платитимуть сотні тисяч гривень штрафу: подробиці

Загалом сума штрафу є індивідуальною і залежить від багатьох факторів

Споживачі газу за різноманітні газові порушення можуть бути оштрафовані навіть на сотні тисяч гривень. «Главком» з посиланням на консультаційний центр «ГазПравда» розповідає, за що та на скільки можуть оштрафувати людей та за яким принципом нараховують ці фінансові санкції.

За що можуть притягнути до відповідальності

Як зазначає «Газправда,» правопорушення поділяють на дві групи:

порушення, що призводять до донарахування необлікованих обсягів газу. У цьому випадку до фактично зафіксованого лічильником споживання додають так звані «необліковані обсяги газу».

порушення, які змінюють режим нарахування обсягів газу. Тобто до уваги можуть не братись фактичні показання лічильника. А платіжка за газ протягом періоду порушення формується відповідно до певних, так званих «штрафних» норм.

Такі «штрафні» норми значно перевищують чинні норми споживання для домогосподарств без лічильників.

Накласти штрафні санкції можуть за:

несанкціоновану врізку в газопровід. Якщо помешкання офіційно не під’єднане до газопроводу, але використовує газ, донарахують обсяги за два роки (або з моменту набуття права власності). Для будинку площею 100 м² з чотирма мешканцями це близько 140 тис. грн;

втручання в роботу лічильника. Використання магнітів, пошкодження пломб тощо. Обсяг рахують з моменту встановлення лічильника чи пошкодження пломб, але не більше ніж за 12 місяців. Штраф — близько 70 тис. грн;

встановлення додаткових газових приладів без повідомлення оператора. Для квартир без лічильника з нарахуванням за нормами, обсяг рахують за граничними нормами за останні 6 місяців. Штраф — близько 7 тис. грн;

несанкціоноване відновлення газопостачання. Самовільне зняття пломб або використання газу після розірвання договору. Нарахування — за граничними нормами з моменту припинення постачання, максимум за 6 місяців. Для прикладу – близько 57 тис. грн в опалювальний сезон;

збільшення опалювальної площі чи кількості мешканців без повідомлення. Для тих, хто платить за нормами, обсяг розраховують за граничними показниками з моменту змін або за останні 6 місяців;

несправний лічильник (без ознак втручання). Обсяг визначають як 70% від граничних норм з урахуванням усіх приладів. Може бути близько 40 тис. грн за 6 опалювальних місяців. Повідомлення оператора про несправність одразу після виявлення може зменшити суму.

У всіх випадках оператор ГРМ складає акт та зазвичай припиняє газопостачання. Для відновлення необхідно усунути порушення, сплатити штраф і оплатити роботи з відключення та підключення.

Іноді газопостачання припиняють не одразу, а змінюють режим нарахування. В цьому випадку об'єм спожитого газу рахують не за наявним лічильником або нормами споживання, а за так званими «штрафними» граничними об'ємами споживання. Це, зокрема, може статися, якщо свідомо не допускати представників оператора газорозподільчої системи до лічильника чи помешкання.

Зазначається, що суми штрафів є дуже варіативними та залежать від багатьох факторів. Основні з них:

тип правопорушення;

тривалість правопорушення;

опалювальна площа помешкання;

кількість зареєстрованих осіб у помешканні;

проєктна кількість приладів у помешканні;

дата останнього контрольного зняття показань лічильника газу.

Тому на кінцеву цифру штрафу впливають індивідуальні фактори. Точний розрахунок робить лише представник оператора ГРМ, який має всю інформацію про домогосподарство та характер порушення.

Зазначимо, що до повного відключення газу може призвести й невеликий борг. Сума заборгованості не впливає на рішення про відключення – важливим є прострочення платежу та ігнорування попереджень.