Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В яких випадках споживачі газу платитимуть сотні тисяч гривень штрафу: подробиці

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
В яких випадках споживачі газу платитимуть сотні тисяч гривень штрафу: подробиці
Споживачів газу можуть оштрафувати за порушення правил
фото: Вільне радіо

Загалом сума штрафу є індивідуальною і залежить від багатьох факторів 

Споживачі газу за різноманітні газові порушення можуть бути оштрафовані навіть на сотні тисяч гривень. «Главком» з посиланням на консультаційний центр «ГазПравда» розповідає, за що та на скільки можуть оштрафувати людей та за яким принципом нараховують ці фінансові санкції

За що можуть притягнути до відповідальності

Як зазначає «Газправда,» правопорушення поділяють на дві групи:

  • порушення, що призводять до донарахування необлікованих обсягів газу. У цьому випадку до фактично зафіксованого лічильником споживання додають так звані «необліковані обсяги газу».
  • порушення, які змінюють режим нарахування обсягів газу. Тобто до уваги можуть не братись фактичні показання лічильника. А платіжка за газ протягом періоду порушення формується відповідно до певних, так званих «штрафних» норм.

Такі «штрафні» норми значно перевищують чинні норми споживання для домогосподарств без лічильників.

За що можуть притягнути до відповідальності

Накласти штрафні санкції можуть за:

  • несанкціоновану врізку в газопровід. Якщо помешкання офіційно не під’єднане до газопроводу, але використовує газ, донарахують обсяги за два роки (або з моменту набуття права власності). Для будинку площею 100 м² з чотирма мешканцями це близько 140 тис. грн;
  • втручання в роботу лічильника. Використання магнітів, пошкодження пломб тощо. Обсяг рахують з моменту встановлення лічильника чи пошкодження пломб, але не більше ніж за 12 місяців. Штраф — близько 70 тис. грн;
  • встановлення додаткових газових приладів без повідомлення оператора. Для квартир без лічильника з нарахуванням за нормами, обсяг рахують за граничними нормами за останні 6 місяців. Штраф — близько 7 тис. грн;
  • несанкціоноване відновлення газопостачання. Самовільне зняття пломб або використання газу після розірвання договору. Нарахування — за граничними нормами з моменту припинення постачання, максимум за 6 місяців. Для прикладу – близько 57 тис. грн в опалювальний сезон;
  • збільшення опалювальної площі чи кількості мешканців без повідомлення. Для тих, хто платить за нормами, обсяг розраховують за граничними показниками з моменту змін або за останні 6 місяців;
  • несправний лічильник (без ознак втручання). Обсяг визначають як 70% від граничних норм з урахуванням усіх приладів. Може бути близько 40 тис. грн за 6 опалювальних місяців. Повідомлення оператора про несправність одразу після виявлення може зменшити суму.

У всіх випадках оператор ГРМ складає акт та зазвичай припиняє газопостачання. Для відновлення необхідно усунути порушення, сплатити штраф і оплатити роботи з відключення та підключення.

Іноді газопостачання припиняють не одразу, а змінюють режим нарахування. В цьому випадку об'єм спожитого газу рахують не за наявним лічильником або нормами споживання, а за так званими «штрафними» граничними об'ємами споживання. Це, зокрема, може статися, якщо свідомо не допускати представників оператора газорозподільчої системи до лічильника чи помешкання.

Зазначається, що суми штрафів є дуже варіативними та залежать від багатьох факторів. Основні з них:

  • тип правопорушення;
  • тривалість правопорушення;
  • опалювальна площа помешкання;
  • кількість зареєстрованих осіб у помешканні;
  • проєктна кількість приладів у помешканні;
  • дата останнього контрольного зняття показань лічильника газу.

Тому на кінцеву цифру штрафу впливають індивідуальні фактори. Точний розрахунок робить лише представник оператора ГРМ, який має всю інформацію про домогосподарство та характер порушення.

Зазначимо, що до повного відключення газу може призвести й невеликий борг. Сума заборгованості не впливає на рішення про відключення – важливим є прострочення платежу та ігнорування попереджень.

Читайте також:

Теги: газ санкції комуналка штраф домогосподарство лічильник відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США реєструють законопроєкт про 500% тарифи на країни-покупці російської нафти
Санкції проти російської нафти: три рівні тиску
18 липня, 18:48
Радіна: Ухвалення законопроєкту «не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів»
Тиск на журналістів посилиться? Депутати б'ють на сполох через ухвалений закон
16 липня, 17:42
Обидва засновники компанії є громадянами Росії з дозволами на проживання в Литві
Литовська компанія-посередник перевела «15 танків» російським IT-фахівцям
22 липня, 12:08
Нещодавно Британія та ЄС оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту
Доходи РФ від нафти й газу в липні впадуть більш ніж на третину – Reuters
22 липня, 20:04
Раніше Єврокомісія презентувала план поетапної відмови від російського газу
ЄС розгляне відмову від російського газу на рік раніше – Reuters
26 липня, 09:02
Україна запровадила санкції проти понад 90 російських компаній
Україна запровадила санкції проти понад 90 російських компаній
27 липня, 14:43
Дехто може не сплачувати комуналку
Деякі категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку: хто може отримати пільгу
11 серпня, 12:07
Унаслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тис. абонентів
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
6 серпня, 10:42
В Україні за розподіл природного газу треба платити щомісяця
Що означає окрема сума за розподіл газу в платіжці: пояснення регулятора
8 серпня, 12:14

Особисті фінанси

В яких випадках споживачі газу платитимуть сотні тисяч гривень штрафу: подробиці
В яких випадках споживачі газу платитимуть сотні тисяч гривень штрафу: подробиці
Як отримати грошову допомогу за «Пакунок малюка»: покрокова інструкція
Як отримати грошову допомогу за «Пакунок малюка»: покрокова інструкція
Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись
Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись
Як «докупити» страховий стаж для призначення пенсії: роз'яснення
Як «докупити» страховий стаж для призначення пенсії: роз'яснення
Українці стали їсти більше овочів: в чому причина
Українці стали їсти більше овочів: в чому причина
Відключення електроенергії за борги: Міненерго розповіло, як залишитись зі світлом
Відключення електроенергії за борги: Міненерго розповіло, як залишитись зі світлом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
13K
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
8480
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
3072
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
2498
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua