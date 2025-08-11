Головна Гроші Особисті фінанси
Деякі категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку: хто може отримати пільгу

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Деякі категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку: хто може отримати пільгу
Дехто може не сплачувати комуналку
фото: Главком

Право на пільгу залежить від доходу сім’ї пільговика та надається на певний термін 

Деякі пенсіонери можуть не платити за житлово-комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області розповідає, хто може скористатись цим правом, га який термін надається пільга та як її оформити. 

Хто має право на пільгу

Скористатись таким правом можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію. До них відносяться:

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

 Пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи. Також на момент виходу на пенсію повинні були на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу. 

Право на пільгу залежить від доходу сім’ї пільговика. Вона надається у разі, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

В Пенсійному фонді наголосили, що право не поширюється на членів сім'ї пільговика. Там додали, що пільга надається вона протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.

Необхідні документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:

  • заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

«Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці», – додали в Пенсійному фонді. 

Куди звернутись за отриманням пільги

Заяву можна подати наступним чином:

  • особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
  • поштою – на адресу органу Фонду;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».

Нагадаємо, згідно з прогнозом Нацбанку, до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте вже з наступного року очікується їхнє поступове збільшення. 

