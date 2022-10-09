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Морж та інвентар для гольфу: на що витрачають гроші російські чиновники

Надія Карбунар
glavcom.ua
Морж та інвентар для гольфу: на що витрачають гроші російські чиновники
Покупка моржа для московського зоопарку лише за 20 млн рублів – дуже вихідна угода
фото з відкритих джерел

Попри війну, чиновники всіх мастей та рівнів не відмовляють собі у звичному комфорті

Попри санкції та мобілізацію, російська влада вільно витрачає гроші на всілякі витребеньки. Список того, що останнім часом купували російськ чиновники, оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Соцмережі переповнені роликами про жахливий стан навчальних частин, де розмістили могилізованих росіян. Списки речей, які путінські рекрути мають забезпечити собі самі, відкрито оприлюднюють в інтернеті. Новобранці ночують у відкритому полі та мерзнуть під дощем. Родичі та друзі призовників оббивають пороги інстанцій та обривають телефони, збираючи кошти на купівлю одягу та бронежилетів.

У цей час чиновники всіх мастей та рівнів не відмовляють собі у звичному комфорті та витрачають бюджетні гроші за межею здорового глузду.

Наприклад, в Красноярському краї вирішили, що найбільш необхідним сьогодні буде придбання інвентарю для гольфу і у вересні виділили на нього 14,6 млн рублів. Також красноярцям критично необхідна нова стела із назвою міста майже за 50 млн рублів.

У Пермському краї в 2023-2025 планується витратити 252 млн рублів для поїздок делегацій на міжнародні форуми. Наприклад, в Абу-Дабі чи Стамбул.

Також адміністрація вирішила витратити понад півмільярда рублів на розробку і просування іміджу краю, як території сприятливої для інвестування.

У Ростові-на-Дону чиновникам захотілося порадувати солдатів, що від'їжджають на «спецоперацію», квітами. 17 млн. рублів бюджетних грошей піде на висадку тюльпанів. А бійцям дістанеться безмежна та безкоштовна повага.

А ось мерія Тюмені розорилася на гігантські гойдалки вартістю 13,45 млн рублів. Крім того, тутешні чиновники заздалегідь подбали про виділення коштів на банкети у дорогих закладах. Крім якості їжі, у вимогах також різноманітність кольорів скатертин і серветок, посуд виключно зі скла, кришталю та порцеляни, розкішне меню та гарний музичний супровід. Початкова вартість договору становить 600 тисяч рублів. Та це дрібниці порівняно з підрядом на забезпечення бюджетних організацій доступом до віртуальних приватних мереж (VPN) – 54 млн. рублів.

У Волгограді святкування пройшло з розмахом і обійшлося в якихось жалюгідних 4697340 рублів. Щоправда, це без урахування гонорару запрошеної зірки – Володимира Преснякова.

Не відстають державні корпорації та федеральні інституції. Наприклад, Федеральна служба судових приставів витратить 687 000 рублів на озброєння. Майже 700 тис. витрачено на покупку подарункових шабель «Династія Романових».

А корпорація «Газпром» запустила тиждень тому над своєю будівлею в Пітері дракона із тисячі дронів.

Майже як і встановлене в Москві колесо. Воно є найбільшим у Європі та навіть перевищує знамените Лондонське. Щоправда, те коштувало 70 млн доларів, а не якихось 196,7 млн доларів, витрачених російською столицею.

На цьому тлі покупка моржа для московського зоопарку лише за 20 млн рублів – це дуже вихідна угода. Тварина не лише діток порадує, а й стане символом могилізованих російських «моржів», закинутих у зиму на передову без теплого одягу, взуття, термобілизни та спальників.

Нагадаємо, у регіонах Росії за родича, який вирушив на війну, росіяни можуть отримати від місцевої влади безкоштовну їжу, дрова та навіть живих баранів.

Раніше стало відомо, що близько 500 мобілізованих росіян вийшли з потяга та вчинили бунт у Бєлгородській області. Вони скаржаться на хаос із мобілізацією. Мобілізованим видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також повідомлялося, що росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

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Теги: Стамбул санкції радник озброєння гроші Газпром влада

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