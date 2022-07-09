Ситуація з продуктами харчування в Україні: чи загрожує дефіцит

Ціни на гречку перетнули позначку у 100 грн за кілограм

Експерти запевняють, що Україна себе прогодує

На продовольчому ринку України ситуація критично не змінилася. Україна може забезпечити внутрішню потребу практично у всіх продуктах харчування. Про це в коментарі РБК-Україна сказала аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

За її словами, серед бакалійної групи спостерігається певна обмеженість пропозиції гречки, однак ця проблема буде вирішена з надходженням врожаю нового року.

Також цього року з запізненням практично на місяць почали надходити молоді овочі врожаю цього року (морква, буряки, кабачки тощо). У попередні роки вони надходили раніше з південних областей нашої країни, які зараз тимчасово окуповані, нагадала Литвин.

«Цього року пропозиція обмежена, і по мірі дозрівання та надходження овочів з інших областей ціна буде поступово знижуватися», – зазначила аналітик УКАБ.

Нагадаємо, в червні інфляція в Україні прискорилася до 21,5% у річному вимірі порівняно з 18% місяцем раніше. Востаннє інфляцію понад 20% Держстат фіксував у березні 2016 року.

Як повідомляв «Главком», у столичних магазинах ціна гречки перетнула позначку у 100 грн за кілограм. Подекуди ціна улюбленої крупи українців сягає і 133 грн.

Крім того, окупація окремих регіонів України та висока вартість пального спровокували зростання цін на товари першої необхідності. Також подорожчали й імпортні продукти.

Раніше стало відомо, що на час дії воєнного стану в Україні обмежено експорт гречки, жита та вівса.



