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Виплати до Дня Незалежності України у 2026 році: хто може отримати гроші

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Виплати до Дня Незалежності України у 2026 році: хто може отримати гроші
Українці отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності
фото з відкритих джерел

Найвищу виплату отримають особи з інвалідністю внаслідок війни I групи та особи з особливими заслугами перед Батьківщиною

В Україні до Дня Незалежності окремі категорії громадян отримають одноразову грошову допомогу, максимальний розмір якої становить 3100 грн. За даними управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області, частині громадян виплати нарахують автоматично, тоді як іншим необхідно подати заяву самостійно, передає «Главком».

Пенсіонерам допомогу виплатять автоматично разом із серпневою пенсією через карткові рахунки або «Укрпошту». Також без додаткових звернень гроші нарахують цивільним одержувачам житлових субсидій та пільг. Для військовослужбовців виплати здійснюються безпосередньо через військові частини та установи на підставі поданих заявок.

Громадянам, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, не отримують житлову субсидію чи пільгу та не проходять військову службу, необхідно особисто звернутися до ПФУ. Основний термін подачі заяв сплив 1 серпня, проте оформити виплату можна до 1 жовтня 2026 року.

Найвищу виплату в розмірі 3100 гривень передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи та осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною. Особи з інвалідністю внаслідок війни II групи отримають 2900 гривень, III групи – 2700 грн. Учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності виплатять по 1000 грн, членам сімей загиблих ветеранів – 650 грн, а учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів – 450 грн.

Раніше повідомлялося, що деякі українські пенсіонери й у серпні можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Її розмір залежить від кількості років понаднормового страхового стажу, а призначають таку надбавку автоматично. 

Доплату за понаднормовий страховий стаж отримують пенсіонери, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено законодавством.

Теги: День Незалежності гроші

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