Ціни в Україні знизилися вперше від початку року

У порівнянні з попереднім роком, поточні споживчі ціни виросли на 7,2%

Інфляція поточного місяця трохи сповільнилася, хоча все одно залишається високою

У червні 2026 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,1%, порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Державної служби статистики.

Якщо порівнювати з червнем 2025 року, то поточні ціни зросли на 7,2%. При цьому базова інфляція в червні 2026-го, якщо порівнювати з травнем, становила 0,5%, а якщо з червнем 2025-го – 8,1%.

Ціни на продукти харчування та одяг

Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у червні знизилися на 0,8%, порівняно з травнем. Найбільше, на 27,8%, подешевшали яйця. Крім того, на 0,6-5% знизилися ціни на овочі та фрукти, сир, молоко, сало, цукор, рис та мʼясо птиці.

Утім, деякі продукти навпаки подорожчали. Так, на 1,0-1,7% зросли ціни на соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макарони і хліб.

При цьому одяг і взуття подешевшали в середньому на 2,3%. Зокрема, взуття впало в ціні на 3%, а одяг – на 1,9%.

Алкоголь і тютюнові вироби

Також додали в ціні алкогольні напої та тютюнові вироби. Так, алкоголь подорожчав на 0,8%, а цигарки – на 1,8%.

Танспорт і комуналка

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли в середньому на 0,9%. Основне підвищення тарифів відбулося на водопостачання – на 15,3% та каналізацію – на 14,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,2%, передусім через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 3,4% і 1,2% відповідно. Водночас на 1,6% подешевшали паливо та мастила.

Нагадаємо, уряд представив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає два сценарії розвитку країни – у разі завершення війни та у разі продовження бойових дій. У базовому сценарії, який передбачає завершення війни, уряд прогнозує інфляцію на рівні 8,9% у 2027 році, а курс долара на кінець року – 48,3 грн.

Водночас навіть за оптимістичного сценарію закладається поступове послаблення гривні. Середньорічний курс долара має зрости з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. На кінець 2029 року курс очікується на рівні 51,5 грн за долар.