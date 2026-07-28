Тюменський НПЗ повністю припинив переробку нафти після атаки дронів – Reuters

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Тюменський НПЗ має проєктну потужність близько 9 млн тонн нафти на рік

Зупинка Тюменського НПЗ може ще більше ускладнити ситуацію на російському ринку пального

Тюменський нафтопереробний завод у Росії повністю припинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів після атаки українських безпілотників 25 липня.

Інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє «Главком».

За інформацією двох джерел Reuters, внаслідок удару на підприємстві загорілися установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2,6 млн тонн на рік, а також комбінована установка з виробництва високооктанових бензинів.

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У районі підприємства зафіксували вибухи та сильну пожежу.



За збігом обставин, саме сьогодні в Тюмені відзначають День міста. Вогняний подарунок місцеві вже отримали.



🔞Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!… pic.twitter.com/gVIMsvMdnN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 25, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Співрозмовники Reuters зазначили, що наразі складно оцінити, скільки часу триватиме відновлення роботи бензинового виробництва.

Тюменський НПЗ має проєктну потужність близько 9 млн тонн нафти на рік. У 2024 році завод переробив 5,7 млн тонн сировини, виробивши, зокрема, близько 500 тис. тонн бензину та 2,8 млн тонн дизельного пального. Тюменський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств нафтової галузі Росії. Після початку повномасштабної війни українські безпілотники неодноразово атакували російські нафтопереробні заводи, нафтобази та інші об'єкти паливно-енергетичного комплексу, які забезпечують армію РФ паливом і приносять значні доходи російській економіці.

Reuters зазначає, що зупинка Тюменського НПЗ може ще більше ускладнити ситуацію на російському ринку пального, де з травня поглиблюється дефіцит через регулярні удари по об'єктах нафтопереробної інфраструктури.

Нагадаємо, у Тюмені вранці 25 липня на території нафтопереробного заводу сталася пожежа після атаки безпілотника.