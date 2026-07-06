Дрони вкотре вдарили по одному із найбільших НПЗ Росії: спалахнула пожежа

Ярославський НПЗ переробляє 15 млн тонн нафти на рік

У ніч на 6 липня в Ярославлі пролунала серія вибухів, після чого на території нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС» спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали «Exilenova+» та «Supernova+».

За даними моніторингових каналів, безпілотники атакували нафтопереробний завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), більш відомий як «Славнефть-ЯНОС». Місцеві мешканці повідомляють про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі промислової зони. За наявними даними, вибухи тривали протягом певного часу після перших прильотів. Офіційних коментарів від російської влади щодо масштабів пошкоджень станом на момент публікації немає.

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Один із найбільших НПЗ Росії

«Славнефть-ЯНОС» – найбільший нафтопереробний завод півночі Росії, що стабільно входить до п'ятірки найбільших підприємств країни за обсягами первинної переробки нафти. Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство спеціалізується на паливно-олійному профілі й випускає автомобільні бензини, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний гас, мазут, бітуми та мастила. Контрольний пакет акцій материнської компанії – ПАО «НГК «Славнефть» – належить російським «Роснефті» та «Газпрому».

Ярославль розташований на відстані понад 700 км від державного кордону України. Раніше, коментуючи попередній удар по цьому об'єкту, президент Володимир Зеленський наголошував, що продукція заводу живить не лише цивільний ринок, а й забезпечує паливом окупаційну армію.

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Ярославль – не лише нафтопереробка

Крім НПЗ, у місті розташоване Ярославське вище військове училище протиповітряної оборони – один із базових навчальних закладів Міноборони Росії, що готує офіцерів для зенітних ракетних і радіотехнічних військ. Заклад діє з 1951 року і займає комплекс будівель у центрі міста.

Нагадаємо, вранці 28 червня безпілотники вже атакували Ярославський нафтопереробний завод – тоді на підприємстві також зафіксували задимлення. Тієї ж ночі дрони атакували Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ, де через падіння уламків БПЛА сталося займання.